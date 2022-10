Un hombre le pide la mano a su mujer y esto es lo que ocurre tras la buena noticia: "No estoy bromeando"

Hay propuestas de matrimonio que son increíbles, otras dejan mucho que desear. Pero, existe tipos de pedidas de mano que se exceden en originalidad y creatividad.

Así es como le ha ocurrido a una pareja. Cuando el hombre se dispuso a pedirle matrimonio ocurrió algo que, sin lugar a dudas, van a recordar durante toda la vida.

Romantic,Marriage,Proposal,On,The,Beach,At,The,Seaside.,Couple





El anillo se extravió con el viento y quedo oculto en la arena. Y lo peor, que eran incapaces de encontrarlo. Además, hay vídeos publiacados de la historia en su cuenta de Tiktok.

Un vídeo que, como no podía ser de otro modo, se ha hecho viral con más de 15 millones de visualizaciones y más de 1 millón de likes. Muchos de los que han visto el vídeo no dan crédito en los comentarios. Pero lo mejor es que está hasta captado el momento exacto en el que sale volando el anillo de compromiso.









Successful,Marriage,Proposal,At,Sunset.,Man,Offering,Engagement,Ring,To





Al final lo tuvieron que buscar... ¡con un detector de metales! Pero, por suerte para la pareja, acabó con final feliz.

La pareja prometida ha querido recordarlo con mucho sentido del humor, hasta llegando a hacer el novio declaraciones en sus redes sociales sobre la historia.

La inaudita propuesta de matrimonio realizada en Murcia y que se ha hecho viral

Resulta que un hombre, que es fan de Star Wars y residente de Murcia, quería pedirle matrimonio a su novia, pero no sabía cómo hacerlo. Por lo que estuvo pensando y pensado hasta que encontró una forma muy "original y creativa" de hacerle la pregunta. Así que llamó a sus amigos y se pusieron manos a la obra con el plan. Y el resultado curiosamente fue el tan esperado "sí quiero".

En un video que fue subido a Twitter por el usuario @ceciarmy, se puede ver a un grupo de amigos cargando a hombros un ataúd, mientras suena una orquesta, por las calles de Murcia, concretamente por la Calle Fortuna, según el periódico La Opinión de Murcia, a las nueve de la noche del jueves. En cuanto llegan a la terraza de uno de los bares, el grupo se detiene y dejan el féretro en el suelo frente a una de las mesas. Es en ese momento que suena la banda sonora de Star Wars y sale del ataúd el novio, disfrazado de Darth Vader.

Antes de acercarse a la novia, coge un cartel que lleva uno de sus amigos y se lo enseña a todos los curiosos para romper la tensión, generando unas cuantas risas en el proceso. En el cartel se puede leer claramente "Espero que me diga que no". Posteriormente, se arrodilla delante de la novia y le hace la mítica pregunta. Curiosamente, lo más raro de todo esto es que, a pesar del espectáculo que hizo el novio delante de toda la gente que se quedó mirando, la novia dijo que sí, entre lágrimas. Al final se pusieron, tanto el novio como la novia, a bailar al ritmo de Dancing Queen. La publicación de este momento subida a Twitter ya acumula cerca de 5.000 'me gusta' y casi 2 millones de reproducciones.