Un hombre mata a su mujer 10 días después de iniciar el trámite de separación

Una mujer de 47 años ha sido asesinada por su marido este sábado en el garaje de su casa del barrio de Altabix de Elche (Alicante), tan sólo diez días después de que hubieran iniciado los trámites de separación y pasados tres días de que ya no estuvieran residiendo juntos.

El hombre, español y de unos 50 años, ha sido detenido después de confesar que había matado a su mujer, que se convierte así en la trigésimo primera víctima mortal de violencia machista en España en lo que va de año. De ellas 5 vivían en la Comunidad Valenciana (3 en Alicante).

Tal y como ha puesto de relieve la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, tras condenar este asesinato y transmitir su cariño a la familia de la fallecida, con ella son ya 1.006 mujeres las que se sabe que han muerto por violencia machista en España desde 2003.

La mujer murió al ser presuntamente agredida a primera hora de la mañana por el padre de sus hijos de 17 y 21 años de edad con un arma blanca en el garaje de la vivienda familiar, en la calle Felipe Moya, donde él la esperaba cuando ella se disponía a ir a trabajar. Los niños no vieron lo ocurrido.

Los sanitarios que acudieron al lugar alertados por una llamada al 112 a las 7.31 de la mañana, practicaron a la mujer la reanimación cardiopulmonar avanzada pero no lograron evitar que muriera, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias de la Generalitat.

La mujer había iniciado los trámites de separación hacía diez días y desde hacía tres no vivía con su pareja, según ha informado a Efe la subdelegada del Gobierno en Alicante, Araceli Poblador, quien ha explicado que ambos por tanto se encontraba en un "momento crítico" y ha confirmado que no constan denuncias por malos tratos.

"Insoportable. Nuestra sociedad no puede tolerar esta violencia machista que asesina a mujeres, destroza familias y marca de por vida a unos hijos e hijas", ha defendido en Twitter el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, quien ha trasladado su cariño a la familia y amistades de la mujer asesinada.

