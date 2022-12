Un hombre en la India se hace viral tras ir al hospital con dolor de estómago: descubre un tesoro dentro de él

El mundo no es ajeno a diferentes trastornos psiquiátricos que provocan comportamientos extraños en las personas. Uno de ellos es el Pica. Se caracteriza por la necesidad de engullir todo tipo de objetos. A menudo esta patología suele estar relacionada con otros trastornos que afectan el funcionamiento general, tales como el autismo y la esquizofrenia. No está confirmado, pero el protagonista de esta historia podría verse afectado, ya que no es la primera vez que en un hospital se encuentran con algo extraño en el estómago de un humano.

Hace un par de años un hombre indio de 35 años llegó al hospital Lal Bahadur Shastri, quejándose de un dolor insoportable. La razón se entiende una vez se conoció lo que tenía dentro de su cuerpo: ocho cucharas de diferente tamaño, dos cepillos de dientes, dos destornilladores y un cuchillo de cocina. Todo eso tuvieron que sacar los médicos del estómago. La cirugía duró poco más de tres horas, ya que después del cuchillo fueron saliendo más objetos metálicos. El personal médico no daba crédito y no era para menos.

Desde el mismo país, llega una nueva historia del estilo. Son más populares los casos de personas con botes de desodorante dentro del orificio anal, botellas de cerveza o incluso un Buzz Lightyear de juguete. Pero lo que nos concierne es un tipo de persona con un trastorno alimentario que tienen deseos irresistibles por comer o lamer tierra, tizas, papel o cualquier otra cosa que no tiene, en apariencia, ningún valor alimenticio. En la India parece que se llevan una gran parte de los casos o al menos es donde más se hacen públicos.

"Un dolor de estómago"

El hombre, que padecía una afección psiquiátrica, ingresó la semana pasada en un hospital en Lingsugur, India, con "dolor de estómago" antes de que una radiografía revelara lo que de verdad tenía dentro de su cuerpo. Las imágenes que se han hecho virales en las redes sociales muestran el botín esparcido sobre una mesa en el Hospital Hangal Sri Kumareshwar en la ciudad de Bagalkot, Karnataka, después de ser extraído en una cirugía de dos horas.

El Dr. Eshwar Kalaburgi explica que el paciente "llegó al hospital quejándose de vómitos y molestias abdominales". "Basándonos en sus síntomas, hicimos una radiografía y una endoscopia. Entonces, decidimos operarlo", prosigue. Después de la operación, "fue tratado por deficiencia de agua y otros problemas menores", según relata el médico. El afectado ya está "estable y puede hablar con normalidad". Pero el susto ya se lo había llevado.





Los médicos extrajeron 187 monedas del estómago del protagonista de esta historia. El hombre se tragó docenas de diferentes materiales y denominaciones antes de ser llevado al hospital por su familia. Los doctores se sorprendieron al descubrir que se había tragado más de kilo y medio durante los últimos dos o tres meses, algo que le había provocado que estuviera muy hinchado. La imagen principal muestra las monedas cuidadosamente almacenadas en una línea dentro del estómago del hombre capturadas por médicos perplejos durante una endoscopia.