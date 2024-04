Un hombre agrede a una viajera de un autobús y el chófer detiene el viaje ante la Policía Municipal

La Policía Foral ha abierto diligencias en calidad de investigado a un hombre que, en Villatuerta, durante un traslado en autobús, propinó dos tortazos a una viajera. El conductor, al ser testigo, detuvo el vehículo en dependencias de Policía Municipal de Estella para acompañar a la mujer a interponer denuncia. El presunto agresor está investigado por un delito de lesiones leves.

A lo largo de la semana, la Policía Foral ha abierto diligencias a 22 personas -16 detenidos y 6 investigados- por la comisión de distintos delitos, que han sido comunicados a diferentes juzgados mediante el correspondiente atestado policial.

Por delitos con mujeres como víctimas han sido detenidos dos varones. Uno por un delito de malos tratos en el ámbito familiar en Arróniz y otro por quebrantamiento de la medida cautelar de alejamiento en Pamplona.

Por delitos contra el patrimonio han sido detenidas tres personas, dos en Santacara por daños, tras ser sorprendidos desmontando con una radial para desguace una subestación de bombeo de agua. Suman entre ambos 43 antecedentes por robos y hurtos. La tercera persona fue arrestada en Valtierra por robos en el interior de cuatro vehículos.

Por delitos de lesiones ha habido dos detenidos en Aranguren (tras una pelea en discoteca de Pamplona, en la que el denunciante sufrió lesiones en un ojo) y Tudela (disputa entre dos mujeres, una de ellas herida; al intentar llamar a la policía, la detenida le quitó el móvil y lo arrojó al suelo, por lo que también se le imputa un delito de daños).

Además, ha habido seis detenidos por requisitorias judiciales en Tudela (4), Lumbier y Corella y tres por resistencia y desobediencia en Estella-Lizarra (2) y Ansoáin.

Igualmente, se ha abierto diligencias en calidad de investigadas a tres personas en Estella-Lizarra, Pamplona y Villatuerta. En este último caso, se trata del varón que agredió a la viajera de un autobús.

Por delitos de tráfico y contra la seguridad vial han sido imputados tres conductores. Uno por circular con pérdida de vigencia por carencia de puntos en Alsasua. Una patrulla comprobó con la matrícula de un vehículo que el titular carecía del permiso. Fue también denunciado por positivo en anfetaminas, posesión de marihuana y portar tres cuchillos de grandes dimensiones. Otra persona ha sido imputada en Pamplona por conducir sin haber obtenido nunca la autorización. Los agentes controlaron un vehículo tras no detenerse en un semáforo en rojo. Al identificar al conductor reconoció no haber estado nunca en posesión del permiso de conducir, ni aquí ni en su país de origen, argumentando que era conocedor del delito pero que la conductora habitual no podía hacerlo debido a su estado de embriaguez.

Finalmente otra persona fue imputada por triplicar la tasa de alcohol en Ansoáin. Se trata de un taxista interceptado circulando después de avisar a la Policía Foral de que no encontraba su vehículo por un posible robo del mismo.