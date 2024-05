Un madrileño revive lo que pasa siempre que en un bar con amigos dice que es abstemio: "Para de una vez"

Pocas veces nos paramos a pensar en el importante papel que juega el alcohol en nuestras vidas, y en el daño que a mediano o largo plazo nos puede generar su consumo excesivo. Por eso, cada vez hay más abstemios. En cualquier caso, la presión social que los bebedores ejercen frente a esta gente es grande, como ejemplifica este madrileño en un vídeo viral de TikTok.

La Organización Mundial de la Salud señala que aproximadamente el 13,5 por ciento del total de muertes de personas de entre 20 a 39 años son atribuibles al alcohol, y que existe una relación causal entre el consumo nocivo y una serie de trastornos mentales y comportamentales, además de enfermedades no transmisibles y traumatismos.

Hay un 13 por ciento también de jóvenes españoles que no ingieren ni una gota de alcohol, mientras que la misma cantidad de porcentaje de la población española bebe todos los días. La generación Z, los nacidos a partir del 2000, está cambiando los esquemas. Informes de Reino Unido y Estados Unidos, afirman que esta generación es más propensa a no beber que sus predecesoras.

Empezó en Inglaterra, pero en el último trimestre del año pasado una oleada de influencers españoles han replicado el movimiento de los sobrios curiosos y se han aventurado a predicar esta experiencia de apartar la bebida, aunque sea durante una temporada, presumiendo de que ha cambiado su vida.

Abstemio

La industria del alcohol lleva años usando en su beneficio una paradoja que no ha dejado de repetirse durante décadas en los estudios: las personas que aseguran no beber jamás tienen mayores tasas de mortalidad que quienes lo hacen ocasionalmente o en pequeñas cantidades.

Hace tiempo que se conoce que no viven menos por no beber, sino por otros problemas de salud. El mayor estudio sobre alcohol y mortalidad en España de la Sociedad Española de Epidemiología traza un gráfico en el que la línea horizontal es el consumo de alcohol y la vertical, la mortalidad, sale algo parecido a una jota ladeada.

Los que no beben nada mueren más, la curva baja ligeramente para llegar a los que reportan un consumo moderado y, a partir de ahí, cuando se pasa de 20 gramos diarios, lo que vienen a ser más de dos cervezas, va subiendo de forma prácticamente lineal a medida que la ingesta alcohólica se incrementa.

Muy a menudo, los que dicen no beber jamás realmente sí bebían, hasta el punto de padecer alcoholismo, y lo dejaron radicalmente para superar la adicción. O tienen problemas de salud distintos, y no ingieren alcohol precisamente por ellos. Por ejemplo, enfermedades crónicas de base y mayor sedentarismo.

"Para de una vez"

"Soy abstemio", comienza explicando este usuario de TikTok, "eso significa que si voy a un bar con amigos, me pido agua, y, si llego a ir de fiesta, me pido una Fanta": "No por eso quiere decir que sea más infantil. Simplemente, quiere decir que mis gustos son diferentes a los tuyos. No pasa nada. Te lo prometo".

Pero, ¿cómo es que esa persona no bebe alcohol? El joven madrileño representa una conversación recurrente con amigos en el vídeo que se ha hecho viral. "Simplemente, no me gusta", dice el abstemio. "¿Pero cómo puede ser eso? No te puede no gustar el alcohol", se pregunta el amigo. "Para de una vez, coño", vuelve a responder, mientras recibe un: "Pero es que no lo entiendo".