"Hakuna Matata": el coraje de Charlie en su lucha contra el cáncer

“Adiós hijos de puta, nos vemos en la otra vida”. Así se ha despedido Carlos Sarriá, más conocido como Charlie, el influencer alicantino de 20 años que padecía un sarcoma de Ewing y que falleció el pasado lunes 22 de agosto a causa de esta enfermedad. Charlie consiguió ganarse el cariño de millones de jóvenes y adultos por su manera de afrontar la vida con esta enfermedad. Este influencer, que llevaba un tiempo padeciendo un cáncer que le producía enormes dolores, trataba de mostrar su día a día con total normalidad y felicidad a través de sus redes sociales. En compañía de su novia, subía vídeos a TikTok en el que mostraba su lucha contra el cáncer con chistes sobre su calvicie o sobre la propia enfermedad. También mostraba su pasión por la moda, con numerosos peinados y vestimentas muy atrevidas.

Charlie, que fue diagnosticado con este cáncer el pasado 2018, dejó numerosos mensajes donde mostraba su fuerza por afrontar el día a día con la mejor positividad posible, tal y como era él: "Mi lema es Hakuna Matata, vive y deja vivir. No hay más, es así. Yo estoy bien como estoy. No tengo nada que pedir, aunque tenga lo que tengo, yo me considero una persona feliz y agradecido con lo que tengo. No pido mucho". Su pareja, quien responde únicamente al nombre de su usuario de Instagram, “Lanenahbrugal”, ha querido recordar sus momentos más emotivos en un post de esta red social: “Mucha gente me llama valiente por no haber huido y yo pienso ‘¿esta gente nunca ha sabido lo que es amar?’ Una pena. Por desgracia la muerte siempre ha sido un pensamiento muy presente en nuestra relación y tenía claro que eso era lo único que nos iba a separar. Por desgracia ha tenido que ser demasiado pronto, pero no puedo estar más agradecida de que la vida te pusiera en mi camino”.

Los valores que ha dejado Charlie

Sin duda alguna, el legado de Charlie quedará patente en sus más de 1 millón de seguidores en sus redes sociales. El cariño de sus más fieles se ha dejado notar en los comentarios de sus fotos, donde varios influencers han querido despedirse de él con un motivo mensaje.

Su humor: La manera en que se ha reído de él mismo por padecer un cáncer ha sido increíble. Sobre todo, por el coraje de saber utilizar el humor para afrontar de una mejor manera una enfermedad tan dura como el sarcoma de Ewing. Gracias a sus chistes, hemos podido comprobar la fuerza que siempre ha tenido para saber darle una vuelta a la situación y levantarse cada día con ganas de seguir luchando.

Su motivación: Si algo hemos podido aprender de Charlie es su motivación. Sobre todo con crear contenido como cualquier otro influencer, sin importar su apariencia física ni sus dolores musculares producidos por la enfermedad. Por ejemplo, su manera de enseñarle a sus seguidores sus gustos por la moda, hace ver a una persona que quiere olvidarse de sus problemas y seguir con una vida normal, a pesar de las dificultades que vive.

Su amor: Él y su novia han protagonizado numerosos momentos emotivos en sus redes sociales. Ambos se conocieron cuando Charlie había vencido al cáncer por primera vez, pero antes de la pandemia recayó y ellos dos siguieron juntos luchando cada día. Los apoyos constantes de su pareja y la manera en la que admiraba Charlie a su novia son unos verdaderos ejemplos de lo que tiene que ser el amor entre personas.

Su lucha: 'Hakuna Matata, vive y deja vivir". Ese ha sido su lema y con el ha conseguido luchar hasta el final. Esa lucha que cada día ha intentado llevar hasta el final ha motivado a miles de sus seguidores, que también le han acompañado con sus mensajes y sus apoyos. Acompañado de su pareja y de sus amigos, Charlie ha dejado también numerosos mensajes en sus posts de Instagram. "Os debo una disculpa porque me apoyáis diariamente, pero a partir de ahora intentaré estar más activo. Vamos para adelante, que de esta se sale seguro. Un beso, gente. Os quiero".

