La Guardia Civil comparte la nueva paella que se ve en los supermercados ingleses: indigna a los valencianos

La paella es uno de los platos estrella, junto a la tortilla española, de nuestra gastronomía nacional. Y no es para menos, pues nuestra cocina es todo un orgullo para los españoles y una maravilla para los turistas que vienen a nuestro país.

Con la cantidad de seguidores que tiene este plato es normal que se haya extendido a lo largo del planeta, llegando incluso a Canadá, aunque los resultados son algo dudosos.

Incluso países que tenemos más cerca, como Egipto, han intentado replicar esta joya gastronómica, pero tampoco lo han conseguido, pues el resultado no tiene nada que ver con la verdadera imagen de la paella.

Se trata de un plato tan importante e icónico para nuestra gastronomía y es tan apreciado que tiene su propio día mundial. Y en este caso, la Guardia Civil ha querido destacarlo con una imagen que muestra en nuevo "intento" de innovar la paella.

Y es que la Benemérita lo ha recordado de esta forma: "Pues a celebrarlo con una... pero de las buenas, no esas cosas que venden por ahí...". Estas palabras ya dejan entrever que lo que sigue no es nada bueno. Y, a continuación, en la publicación venía acompañada de una foto que deja ver como en el extranjero no entienden cuál es la esencia de este plato. Porque en un supermercado inglés están vendiendo como edición limitada un "sándwich de paella". Lo nunca visto.

Si ya es raro imaginar un plato de arroz entre dos rebanadas de pan, más raro es ver los ingredientes con que está hecho, pues contiene gambas, pollo, chorizo, tomate deshidratado y, como no, arroz.

El Twitter de la Guardia Civil continúa: "Para unos es herejía, para otros degüella el buen gusto y hasta podría atentar contra la salud". Y añaden al final de la publicación con bastante humor: "Atenderemos denuncias".

Los comentarios son de todo tipo: gente ofendida o quien se lo toma con humor. Pero en algo estaremos todos de acuerdo:dónde mejor hacen la paella es en España.