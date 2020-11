El Grupo Social ONCE pone en marcha una campaña para reunir 111.111 kilos de alimentos contra la pandemia

El Grupo Social ONCE se ha propuesto un nuevo reto: reunir 111.111 kilos de alimentos que, en colaboración con los Bancos de Alimentos de todas las provincias españolas, tratarán de paliar los efectos de la pandemia sobre muchas familias en situación de dificultad.

Los trabajadores y trabajadoras de todas las áreas de ONCE, Fundación ONCE e Ilunion, conjuntamente con los afiliados y con toda la gran familia de la Organización, están llamados a participar en esta enorme iniciativa para recoger esta cantidad de alimentos no perecederos, que impedirán que muchas familias sufran la falta de alimento en los próximos meses, ante los graves desequilibrios sociales generados por la pandemia.

La iniciativa ha sido lanzada por el presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda, a instancias del responsable del Comité Intercentros de la Organización, con la intención de devolver a la ciudadanía todo lo que ha dado y aporta cada día a la ONCE y al Grupo Social ONCE que ahora quiere devolver mediante estas 'Toneladas de compromiso', en forma de alimento.

Carballeda ha señalado que la ilusión que mueve el Grupo Social ONCE está basada en la solidaridad DE y CON la ciudadanía y así ha sido durante mucho tiempo, por lo que, en este 2020, en el que la sociedad española y mundial se enfrenta a una pandemia sin precedentes, “tenemos que estar a su lado”.

“Los ciudadanos se han acercado durante muchos años a nuestros vendedores y vendedoras, a nuestros centinelas de la ilusión, a nuestras loterías responsables, y lo hemos sentido especialmente en junio, cuando volvimos a las calles. Ahora, más que nunca, debemos estar junto a ellos y ellas. No podemos ni queremos imaginar una sola casa con la nevera vacía y con niños o mayores sin acceso a una alimentación básica”, ha afirmado Miguel Carballeda.

Navidad y cuesta de enero

Por eso arranca esta campaña para recoger 111.111 kilos de alimentos de manera que puedan llegar, de la mano de los Bancos de Alimentos, a todas las provincias y a todos los rincones de España. La recogida se realizará en todo el territorio estatal, en todos los centros de las diferentes áreas del Grupo Social ONCE (excluidos los quioscos de venta de loterías) y recogerá alimentos de primera necesidad no perecederos, tales como, arroz, pasta, azúcar, aceite, legumbres, conservas...

La campaña tendrá dos fases: la primera culminará el 11 de diciembre de 2020, y se sumará al reparto de la campaña navideña; y la segunda finalizará el 11 de febrero de 2021, para paliar los efectos de la cuesta de enero y febrero en las familias afectadas.

El objetivo es lograr, como mínimo, un kilo de alimento por trabajador o afiliado del Grupo Social ONCE, que se entregarán en cualquiera de las dependencias. Ante la situación de dificultad en los desplazamientos, se ha habilitado además una cuenta corriente (Banco de Santander ES70 0049 1892 62 2313304241), donde poder realizar donaciones que se convertirán luego en adquisición de alimentos, que se sumarán a los recogidos.

“Creo que ahora, más que nunca, todos nosotros tenemos que estar cerca de aquéllos que están sufriendo y trabajar unidos y con optimismo a pesar de las difíciles circunstancias y demostrar una vez más nuestra capacidad de ser capaces", reitera Miguel Carballeda.