Gordofobia: ¿es sano que esté socialmente aceptada la discriminación a las personas obesas?

La gordofobia es el odio o el asco que sienten algunas personas por todo lo que es gordo. Esto surge de una sociedad en la que se cree que la delgadez es igual a éxito. Por lo tanto, la obesidad se percibe como vaguería, dejación y fracaso. El problema reside en que, gran parte de la sociedad tiene la gordofobia aceptada, pero ¿Por qué y cómo podemos eliminarla?. No es raro ver comentarios de personas hacia alguien que tiene sobrepeso, diciéndole que vista de otra forma o que se lo dicen por su salud.

La doctora Marina Díaz Marsá, jefa de sección de la Unidad de Trastornos de Conducta Alimentaria en el hospital clínico San Carlos, le ha dicho a Cope.es que "hay personas que tienen un índice de masa corporal determinado". Y es que, cada individuo tiene una masa corporal condicionada, en parte, por su genética, "no se puede pasar toda la vida estando a dietas para llegar a un ideal que la sociedad te presenta", añade la experta. Obviamente, recalca que hay que intentar tener un peso saludable, ya que el sobrepeso puede ser perjudicial para la salud.

Modelos de cuerpos "perfectos"

No obstante, cada cuerpo es distinto. "La sociedad nos presenta un ideal constantemente de personas con unos índices de masa corporal que son muy difíciles de lograr", asegura Díaz Marsá. Por ejemplo, los cuerpos de los modelos que aparecen en la publicidad, no tienen nada que ver con los que se ven luego en la playa, que distan mucho de ser considerados como "perfectos". Por su parte, las redes sociales han sido un factor clave en el desarrollo de la gordofobia, ya que aquí es donde más imágenes nos aparecen de personas con cuerpos ideales viviendo unas vidas felices. Es por ello que tendemos a creer que si estamos delgados, lograremos todas nuestras metas en la vida.

Por este motivo por el que la doctora afirma la importancia que hay sobre concienciar, siempre dentro de la salud, acerca de la diversidad de cuerpos y su belleza. Destaca las tienda de ropa, donde hay ciertas tallas que no aparecen o tienes que irte a la zona de "tallas grandes", que lo único que hacen es bajar la autoestima de las personas que las usan. "Uno no se vincula con la carcasa de las personas, se vincula con el interior de ellas y, una vez que se ha creado ese vínculo, ya no te fijas en el cuerpo", dice la experta.

"Debe haber una necesidad real de la sociedad para eliminar la gordofobia"

Sin embargo, las presiones sociales por adelgazar siguen vigentes y esto afecta negativamente a las personas con una mayor masa corporal de la aceptada por la sociedad. Tienen una tendencia a sufrir depresión o trastornos de conducta alimentaria (TCA), como trastornos por atracón o bulimia nerviosa. También hay muchas que padecen lo que se conoce en el campo como "ingesta emocional", que responde a la alteración en las emociones que intentan calmar con la comida. Por ello, sería muy adecuado que un psiquiatra valorase a estas personas para poder ayudarlas.

"La mejor solución es empezar a ver cuerpos de diferentes formas en las campañas publicitarias", afirma la experta. Igualmente, recuerda la presentación de las tallas en las tiendas de ropa. No obstante, "debe haber una necesidad real por parte de la sociedad" de querer eliminar la gordofobia de nuestras vidas. A pesar de que cada vez hay más conciencia sobre los diferentes cuerpos, las personas con obesidad se ven sometidas a unos estigmas sociales muy difíciles de apartar. Parece que estar gordo implica que nunca vas a ser feliz, pero eso no es cierto. Como sociedad, tenemos el poder de cambiar esto y hacer que cada persona se sienta a gusto con el cuerpo que le ha tocado.