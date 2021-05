El Gobierno reprocha a las sociedades científicas su "opinión muy equivocada" sobre la reforma de la Ley de Ciencia

El Ministerio de Ciencia e Innovación ha reprochado a la Confederación Española de Sociedades Científicas (COSCE) --que agrupa a 84 sociedades, representando a más de 42.000 científicos--, la elaboración de su 'Informe COSCE sobre la Reforma de la Ley de la Ciencia en Recursos Humanos: El fin de la meritocracia científica', en el que la Confederación plasmaba sus críticas a la reforma normativa que prepara el Ministerio.

En una carta dirigida a la presidenta de la COSCE, Perla Wahnón, el secretario general de Investigación, Rafael Rodrigo, critica que dicho informe "además de no atenerse a la literalidad del anteproyecto, desoye --cuando no contradice abiertamente-- la información y explicaciones" que mantuvieron representantes del Ministerio con representantes de COSCE el pasado 12 de abril, en el contexto de las reuniones que está manteniendo el Ministerio con distintos colectivos para abordar la propuesta de reforma de la Ley de Ciencia.

"Desde el título mismo del informe se transmite una opinión muy equivocada de la realidad de esta reforma, que no es otra que un fortalecimiento de la meritocracia científica y no su final, como se indica en el Informe; además, se vierten algunas observaciones que conviene clarificar y que no entendemos, puesto que no se corresponden ni con el resumen que enviamos ni con lo presentado en la reunión", lamenta Rodrigo en la misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press.

El informe de COSCE, que el Ministerio ha recibido "con sorpresa", recoge que la reforma normativa "va en contra de la excelencia científica, dificulta la atracción de talento, perpetua la endogamia e interfiere con las políticas autonómicas más avanzadas como la de Cataluña, Madrid y País Vasco".

En la carta firmada por Rafael Rodrigo, se expone que la reforma propuesta supone "una mejora sustancial de la modalidad de contrato de estabilización". "El actual, dentro del Programa Ramón y Cajal, está limitado a 5 años y sin posible continuidad; el propuesto en la reforma supone, dentro del mismo Programa Ramón y Cajal, un puesto laboral fijo desde el inicio, lo que favorece el relevo generacional tan necesario en las plantillas de personal investigador", defiende el secretario general.

Según Rodrigo, así es como figura textualmente en el resumen que envió el Ministerio a la COSCE, y en el actual texto del Anteproyecto de Ley. Y responde a la afirmación de COSCE de que la reforma pretende eliminar el programa Ramón y Cajal: "En ningún caso se elimina el programa Ramón y Cajal".

Rodrigo insiste en las ventajas de esta nueva figura: "El nuevo puesto es en sí ya atractivo, al tener la naturaleza laboral fija, pero además en el articulado se estipula un salario apropiado y la posibilidad de promoción; en lo que se refiere a retribuciones, se explica que en el nuevo contrato no podrán ser inferiores a las que correspondan al personal investigador que realice actividades análogas, lo que se entiende como Científicos Titulares de Organismos Públicos de Investigación y el personal equivalente en otros Organismos dependientes de otras Administraciones Públicas".

Según el secretario general de Investigación, la nueva modalidad de contratación llevará asociada una ayuda sustancial de investigación, "cinco veces mayor", de media, que la actual para los contratos Ramón y Cajal de 5 años.

Además, incide en que, en cuanto a la promoción, las personas con este contrato laboral fijo podrán acceder a la Escala de Investigadores Científicos de Organismos Públicos de Investigación en el turno de promoción interna, lo que puede aplicarse al resto de instituciones del Sistema Estatal de Ciencia.

"UNA OPINIÓN SESGADA SOBRE LA ENDOGAMIA"

En la misiva, Rodrigo también reprocha a la presidenta de la COSCE que en el informe se vierte "una opinión sesgada sobre la endogamia del nuevo sistema", cuando, según Rodrigo, "la endogamia se ataca en su posible raíz" con la reforma propuesta.

Así, el secretario general destaca que el borrador recoge que la realización del concurso de acceso al nuevo contrato se hará de forma externa al tribunal a través de la Agencia Estatal de Investigación. Además, estos resultados se harán públicos al final de dicha fase del concurso. "Ello permite una evaluación nacional, homogénea, transparente y pública, lo que ayudará mucho a despejar cualquier posible tendencia endogámica", indica la carta.

Por tanto, Rodrigo deja claro que con todas las reformas y medidas descritas, "la nueva modalidad de acceso incrementará, sin lugar a duda, la capacidad del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) no solo de atraer talento, sino también de retenerlo".

"DEBILIDAD" AL ESTAR ASOCIADO A LA OEP

Rodrigo también habla en su misiva sobre que el informe señale la "debilidad" que tiene este nuevo contrato al estar asociado a la Oferta de Empleo Público (OEP). "Esta situación también sucede ahora, ya que una vez terminados los 5 años de contrato Ramón y Cajal actual, la única salida posible es un Concurso-Oposición a una plaza de funcionario, que también depende de la OEP", defiende el secretario general.

En este sentido, explica que las retribuciones correspondientes a los nuevos contratos las abonan las instituciones, pues "como no puede ser de otra manera, los empleadores se hacen cargo de los salarios de su personal investigador, haciendo así el mejor uso del dinero público que reciben".

En otro orden de cosas, Rafael Rodrigo hace hincapié en que la reforma pretende llegar también a los investigadores de las universidades y que la nueva figura de contrato fijo sea útil para la investigación sanitaria y hospitalaria.

En definitiva, el texto subraya que la reforma tiene como objetivo "reducir la precariedad e inestabilidad laboral del personal científico joven mediante el establecimiento de un sistema de entrada con contrataciones estables, basadas en el mérito científico".

Y zanja el escrito afirmando que desde el Ministerio de Ciencia e Innovación se sigue "apostando por el diálogo" y se continuará trabajando "con todas las asociaciones que así lo deseen".