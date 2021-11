"Inflación y desempleo": las consecuencias de subir las cotizaciones sociales para salvar las pensiones

El Gobierno plantea la subida de las cotizaciones sociales medio punto durante los próximos diez años, a partir del 2023, en busca de un equilibrio en las cuentas de la Seguridad Social a medio y largo plazo enfocado, además, en aumentar la hucha de las pensiones y garantizarlas para la generación de los "baby boomers".

En estos momentos, y a falta de otras medidas que quedan pendientes, la reforma de las pensiones está siendo tramitada en las Cortes, en una mesa de negociación compuesta por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, patronal y sindicatos. El objetivo principal de esta negociación es el de rellenar las pensiones y asegurarlas a los "baby boomers", la generación nacida entre finales de 1950 y mediados de 1970.

Actualmente, las contribuciones a las pensiones son de 2.000 millones de euros, nada parecido a los 66.815 que alcanzó en 2011 , e ir llenándola cada vez más es uno de los principales objetivos para el ministro Escrivá. Según fuentes de la negociación, el principal instrumento para ello se hará con una subida de las cotizaciones de 0,5 puntos porcentuales durante una década (hasta 2032), y el segundo será la revisión del gasto en las prestaciones sobre el PIB cada tres años, desde 2032 , para comprobar que se cumplan los objetivos de pensiones para 2050 de la Comisión Europea.

A pesar de la relevancia que tiene la medida y los detalles del documento, desde los sindicatos han aclarado que este encuentro ha finalizado "sin novedad" y que, de momento, no se les ha entregado ninguna propuesta firme y cerrada en relación con lo hablado en la mesa de negociación.

Esta propuesta tendrá más puntos y se desarrollará en los próximos días. El ministro ya había declarado con anterioridad que estas medidas serían de carácter "contingente", y estos días se ha podido comprobar con el borrador del documento y los diferentes puntos clave que hemos podido conocer.

Por eso mismo, la opinión de los economistas, en este caso, es más importante que nunca. Conocer de primera mano qué va a suceder, por qué se han tomado estas medidas e intentar comprender cuáles son los aspectos clave en esta materia, hacen que economistas y expertos en la materia, tengan un papel clave en este “partido”.

"El escenario para las empresas es de tener mayores costes, eso se puede conllevar inflación y más desempleo"

Roberto Pereira es uno de los economistas más conocidos del país. El presidente de Economistas Asesores Laborales del Consejo General de Economistas (EAl-CGE), apunta que, la subida de las cotizaciones sociales que quiere implantar el Gobierno puede traer un nuevo escenario para las empresas y, cómo no, para los trabajadores: “Con la medida anunciada es cierto que se incrementan los ingresos de la SS, pero aumenta el impuesto sobre el trabajo, o lo que es lo mismo, los costes salariales. Por tanto, el escenario para las empresas es de tener mayores costes que van a recortar los márgenes, lo que nos lleva a situaciones que pueden conllevar inflación, pérdida del poder adquisitivo y más desempleo”. Uno de los puntos clave sobre por qué el Gobierno ha decidido realizar esta medida es entender que hay dos maneras de equilibrar las cuentas de la SS: la vía del gasto o del ingreso: “Es evidente que hay un desequilibrio en las cuentas de la SS, y que se va a agudizar en la próxima década, por tanto hay dos maneras de equilibrar estos números, por la vía del gasto o la del ingreso, y en este caso se está actuando por la segunda opción”.

MADRID, 14/10/2021.- El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá (i), ofrece una rueda de prensa para presentar las principales líneas de los Presupuestos Generales del Estado para 2022 relativas a su departamento, este jueves en Madrid. EFE/Emilio Naranjo







"No creo que alguna de las medidas anunciadas por el Gobierno vaya a conseguir más empleo"

Otra de las reflexiones, y que mucha gente se pregunta, es el porqué de estas medidas, ahora que España está intentando “recuperarse”, muchos de los economistas como Roberto creen que el momento no es el más idóneo para la implantación de las mismas: “El mercado laboral es muy elástico y sensible, por tanto es seguro que va a reaccionar de inmediato en función de las medidas que se adopten. Creo que el momento no es el más adecuado para determinadas reformas que no sean capaces de generar más empleo, y no me parece ´a priori´ que haya alguna medida de las anunciadas que lo vaya a conseguir. Sí creo que con la implantación de la mochila austríaca alguna cuestión mejoraría: implantación de contrato único, desaparición de indemnización por despido, mayor movilidad laboral y complemento de pensión pública”.

Son muchas las incógnitas que hay en torno a la decisión del Gobierno y del ministro Escrivá sobre la subida de este medio punto, numerosos economistas no creen que sean las medidas apropiadas para la situación actual, para lo que necesita el mercado de trabajo y, sobre todo, para mantener las pensiones. Una vez que salga adelante la propuesta (recordemos que todavía está en fase de negociación) veremos, como bien ha comentado Roberto, si afecta al mercado laboral, al paro y a la sostenibilidad de unas pensiones que cada vez tienen más incógnitas que soluciones.