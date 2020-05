El Gobierno pide lealtad y no dejarse llevar "por consideraciones políticas"

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha pedido este domingo actuar con lealtad y "no trasladar falsos agravios" entre territorios durante la desescalada y ha advertido de que "forzar el ritmo nos puede costar muy caro", tanto desde el punto de vista sanitario, en vidas humanas, como económico.

"Lo realmente grave sería alejarse de ese criterio sanitario y dejarse llevar por consideraciones de tipo político o de cualquier otra índole", ha señalado en rueda de prensa en la Moncloa tras reunirse por videoconferencia el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, con los presidentes autonómicos.

Montero ha asegurado que entiende que pueda haber una cierta decepción en los territorios que seguirán en la fase 0, pero ha insistido en la prudencia: "Correr más de lo que podemos nos puede devolver a esa casilla de salida, y eso no nos lo podemos permitir ni como país ni como sociedad". Ha destacado las consecuencias sanitarias, el coste en vidas humanas, pero también las económicas y sociales, ya que para la recuperación es muy importante -ha dicho- que no haya rebrotes, que se consoliden los pasos y que se genere confianza.

Según sus palabras, los responsables políticos que se han reunido este domingo han coincidido en la necesidad de actuar con "máxima cautela y lealtad" e intentar "no trasladar falsos agravios o especulaciones que no tienen ningún fundamento en una pandemia de estas características". "No vamos a llegar antes por correr de forma precipitada", ha reiterado la portavoz.

Para avanzar en las fases de la desescalada, ha explicado, se utilizan criterios "objetivos" relacionados con la evolución del virus en cada territorio, la capacidad asistencial de los centros sanitarios y su capacidad de detectar y hacer seguimiento de los casos. Ha habido muchas reuniones bilaterales entre los técnicos del Ministerio de Sanidad y de las comunidades autónomas y el trabajo ha sido "muy riguroso", ha añadido Montero.