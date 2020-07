El gesto de Jorge Cremades en el homenaje de Estado a las víctimas del coronavirus que ha indignado a muchos

Esta mañana se ha celebrado el homenaje de Estado a las víctimas que ha dejado tras de sí el coronavirus en nuestro país. El solemne acto ha estado presidido por los Reyes de España junto a sus hijas: la Princesa Leonor y la Infanta Sofía. Un acontecimiento emotivo que ha reunido a víctimas que han padecido la enfermedad o que les ha repercutido directamente en su propio hogar. Además, han acudido representantes de diversos colectivos que han jugado un papel clave durante la pandemia.

Vox no ha ido al homenaje a las víctimas y así explicaba el motivo Rocío Monasterio: “Vox no irá porque lo primero que defiende es que Sánchez cuente la verdad; que ha habido 50.000 fallecidos por la pandemia y que el partido no está dispuesto a consolidar el Gobierno de Pedro Sánchez ni sus mentiras”.

Cuando el acto ha llegado a su fin, la formación liderada por Abascal ha justificado su ausencia de nuevo a través de un comunicado en el que aseguraban que “el mejor homenaje que se puede brindar a las víctimas por el coronavirus es buscar la verdad, reclamar responsabilidades y proponer soluciones para que en España no se repita una negligente gestión de la pandemia”.

Dicho homenaje ha contado con personalidades políticas como Zapatero, Rajoy, Revilla, Puig, Chivite, Ayuso o Fernández Mañueco. No obstante, también ha acudido un invitado con el que nadie contaba: el reconocido 'youtuber' Jorge Cremades. El humorista ha estado entre los presentes en el Patio de la Armería del Palacio Real de Madrid.

Lo que no ha gustado a muchos usuarios ha sido su actitud durante el evento. En lugar de respetar el acto que se vivía en la capital, en señal de respeto por las víctimas, Cremades ha grabado con su teléfono móvil todo lo que estaba sucediendo en el interior para retransmitirlo a través de su perfil en Instagram. Uno de los tuiteros lo criticaba así: “¿Pero qué clase de indigente moral va a un funeral de Estado y se pone a hacer stories en Instagram?”

¿Pero qué clase de indigente moral va a un funeral de estado Y SE PONE A HACER STORIES EN INSTAGRAM? pic.twitter.com/MiiY1YOjjt — Josep Maria Sempere (@kr3at0r) July 16, 2020

Este tuit ya acumula 118 'likes' y ha generado un auténtico debate a través de esta red social, pues hay gente que ha defendido a Cremades, sosteniendo que así la gente que no ha podido acudir en primera persona al homenaje lo ha podido vivir desde dentro. “No entiendo, ¿Ha faltado el respeto a alguien? ¿Ha molestado de alguna forma?¿Acaso no es un acto al que se le debe dar difusión?”

No entiendo, ha faltado el respeto a alguien?? Ha molestado de alguna forma?? Había un montón de cámaras, saldrá en todos los medios. Pero si este hace una story para IG es inmoral?? Acaso no es un acto al que se le debe dar difusión?? — Ccrp97 (@ccrp97) July 16, 2020

El total de fallecidos por coronavirus desde el comienzo de la pandemia se sitúa en casi 30.000 personas. Llegado el momento crítico de la pandemia, fue necesario habilitar el Palacio de Hielo de Madrid como una gran morgue provisional para acoger a las personas que perdían la vida por el COVID-19. En la pista se almacenaban los difuntos mediante féretros cerrados considerando que de esta forma se obtendrá el frío necesario para el mantenimiento de los cadáveres sobre una superficie de material polimérico para evitar el contacto con el hielo.