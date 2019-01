Gema López desvela su nueva rutina de este 2019

MADRID, 30 (CHANCE)

Gema López ha sido otra de las celebs que ha caído rendida a las esterillas de masaje Pranamat. La periodista ha querido compartir con todos sus seguidores de Instagram una fotografía donde se la ve sin camiseta.

La colaboradora de Sálvame ha compartido así su rutina de cuidado diario, una práctica que no deja de hacer desde que comenzó este 2019: "Es un hábito que no puede faltar en mi rutina! Sigo con mis propósitos para este 2019 y este revitalizante masaje me ayuda a cuidarme y me deja como nueva física y mentalmente".

Un texto en el que Gema habla de su estilo de vida saludable: "Me tumbo 15 minutos para relajar la espalda y aliviar las tensiones, y a la vez me ayuda a recargarme de fuerzas sintiéndome mucho más enérgica y activa. Un estilo de vida saludable es importante para mejorar no sólo el aspecto físico sino también el estado emocional".