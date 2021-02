García-Sastre se sale del discurso oficial y anuncia cuándo acabará la pandemia en España

Adolfo García-Sastre, director del Instituto de Salud Global y Patógenos Emergentes de Escuela Icahn, señaló a principios de marzo del año pasado que la pandemia del coronavirus duraría aproximadamente un año "con vacuna o sin ella". A punto de cumplirse ese año, el investigador español se muestra convencido de que el fin de la pandemia está cerca y ha puesto una fecha. Siempre, eso sí, que el ritmo de administración de vacunas sea buena.

En una entrevista para Sinc, García - Sastre señala que esta situación tan anómala no irá más allá de 2021. "Si todo va bien, si hay buena administración de vacunas, no va a durar más de este año. ¿Cuándo vamos a tener los primeros resultados de que se está volviendo a una normalidad? Eso va a depender de la velocidad a la que nos podamos vacunar. Si es muy rápido, quizá en verano se podrá pensar que estamos en una nueva normalidad. Pero si para el verano solo tenemos un 20 % de vacunados, quizá todavía sea temprano. Todo va a depender de la rapidez de las vacunas, tanto en adquirirlas como en producirlas y administrarlas. La eficacia de las vacunas que se han aprobado es extremadamente alta, está claro que son la solución", ha dicho.

García - Sastre cree que el éxito de haber obtenido vacunas en tan poco tiempo ha sido gracias a la cooperación científica, pero también a la fortuna. "Hemos tenido suerte con los resultados de vacunas, ya que las primeras que han salido tenían muy buenos resultados", señala. Pero, a renglón seguido, alerta: "A pesar de lo positivo, es verdad que todavía no hemos terminado con esto. El virus está teniendo niveles de circulación que son de los mayores desde el inicio de la pandemia. Existen variantes que todavía no sabemos con seguridad si van a cambiar el impacto de la vacunación. Desconocemos ciertas cosas, pero no estamos como al principio.

ASÍ ES LA VIDA TRAS RECIBIR LAS DOS DOSIS: "CAMBIA MUCHO"

El investigador ya tiene las dos dosis de la vacuna administradas, por lo que ha alcanzado la inmunidad. En una entrevista en el programa "Horizonte" con Iker Jiménez, el experto explicó que tanto a él como a su mujer les administraron la vacuna de Moderna por ser personal del hospital y por trabajar con el virus. Sus hijos, en cambio, no han recibido todavía la inyección al no estar dentro de los denominados 'grupos prioritarios'.

¿Y cómo te cambia la vida al haber recibido las dos dosis? "La verdad es que cambia mucho cómo te enfrentas a esto. Pero sabemos que ya nos podemos reunir con gente de nuestros amigos que ya están vacunados. Nos podemos reunir sin tener problemas porque sabemos que, incluso si nos infectamos, vamos a seguir teniendo medidas para tratar de no producir propagación y es muy difícil que tengamos enfermedad”, ha celebrado.

