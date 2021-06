García-Page hace un importante anuncio y todo el mundo se fija en lo mismo: "Chuck Norris de La Mancha"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha destacado este miércoles desde una localidad manchega que el proceso de vacunación evoluciona favorablemente. De hecho, ha anunciado una noticia que ha llenado de esperanza a los ciudadanos de esta autonomía. "En 10-12 días vamos a empezar la vacunación incluso con las personas de entre 30-39 años. Esto significa que la situación avanza a unos niveles extraordinarios que se nota muchísimo en los niveles hospitalarios".

Además, ha sido uno de los primeros políticos regionales en asegurar que pretende retirar las mascarillas en exteriores a final de mes. En el día de Castilla-La Mancha, aseguró que ese gran avance lo quiere afrontar con "coherencia nacional".









En redes sociales, mientras García Page indicaba el arranque de la vacunación a ese grupo de población, se comentaba mucho el look que llevaba el líder regional. De hecho, la persona que ha compartido parte del discurso de Page enviaba este mensaje tirando de humor: "No escucho lo que dice porque me fascina el look".

?? En los próximos días empezará la vacunación de las personas de 30 a 39 años. pic.twitter.com/DgTZ0c4WJ1 — Vacunación en Castilla-La Mancha (@VacunacionCLM) June 9, 2021

Emiliano García Page hacía la rueda de prensa con gafas de sol y una camisa verde militar. El mensaje suma 42 retuits y 372 'likes' y provocaba toda clase de comentarios: "¿Es Russell Crowe?", "Parece el Sheriff Lobo", "Tom Cruise" o "parece un profesor chulesco en una serie americana", "El Chuck Norris de La Mancha", eran algunos de los tuits que se referían con cierto humor al político por su inesperado atuendo.

Chuck Norris se vacunó en La Mancha. pic.twitter.com/RfJZXldY2U — Jorge Bustos (@JorgeBustos1) June 9, 2021









Más allá de la anécdota, el presidente de Castilla-La Mancha ha querido lanzar un mensaje institucional a los manchegos indicándoles ese gran avance en el plan de vacunación que se está desarrollando en esta comunidad autónoma y en toda España.

Page destaca que este jueves en Castilla-La Mancha no hay fallecidos por covid









El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha expresado su satisfacción por que en la región no ha habido este jueves que lamentar ningún fallecido por covid-19 y se ha mostrado confiado en que “las cosas van a ir razonablemente bien”.

García-Page, que ha dado a conocer este dato durante la inauguración del atrio del pabellón ferial de Ciudad Real, ha anunciado que la próxima semana plantearán modificar el decreto que regula las limitaciones en la comunidad autónoma, para “seguir rebajándolas, avanzando” porque la vacunación está yendo "extraordinariamente bien".

Durante su intervención, el jefe del Ejecutivo regional ha destacado la importancia de la Atención Primaria para “prevenir antes que curar y parar antes que llegar al hospital”, sobre todo en una zona tan extensa y dispersa como es Castilla-La Mancha.