Gana un millón de dólares en la lotería y estas son las consecuencias que ha sufrido: "No puedo..."

Vamos a ser sinceros, a todos nos encantaría que nos tocase un pellizco, como se suele decir, en la lotería. Si podemos elegir, mejor que sea el premio gordo, aunque si es un segundo o tercero, tampoco nos vamos a quejar. Como tampoco nos quejaríamos, al menos en un primer momento, de lo que le ha pasado a este hombre de India.

Se llama Anoop, es de la región de Kerala, en India, y tuvo la mayor de las suertes: le tocó el premio gordo. Para que te hagas una idea, fueron unos tres millones de dólares, aunque con lo que le retiene el Gobierno de su país, se le queda en poco más de un millón. Aunque, si por él fuese, casi hubiera sido mejor no ganar nada.

Y es que todo al principio fue idílico, la televisión y la radio local se acercaron a su casa para conocerlo, y él no paraba de sonreir y de celebrar. Pero una semana después, todo cambió, cuando sus vecinos comenzaron a acosarle obligándole a darle dinero para resolver sus propios problemas financieros.

"He tenido que cambiarme de casa. Fui y me quedé en la de un pariente, pero alguien encontró dónde estaba y fue hasta allí. Ahora he venido a mi casa porque mi hijo está enfermo y ni siquiera tengo dinero" comentaba emocionado a la prensa de su país.

Y es que cuenta que no ha podido ni siquiera salir de su casa en condiciones, después de que todos sus vecinos, incluso gente que él no conoce, se hayan acercado a donde está para exigirle dinero. "No puedo ir a ningún lago...Ojalá no hubiera ganado, el tercer premio hubiera sido mejor" explicaba triste.

Lo peor de todo, es que aún no ha recibido su dinero. Un dinero con el que ya sabe qué hacer: "lo meteré en el banco y en unos años lo utilizaré".

El tesoro que encontró el ganador de la lotería en India

Rethnakaran Pillai, un hombre del estado de Kerala, en la India se ha convertido en uno de los más afortunados del mundo al encadenar una extraordinaria racha de suerte, según ha informado el diario local Mathrubhumi.

La buena racha de este hombre de 66 años comenzó en el año nuevo de 2018, cuando obtuvo un premio de 60 millones de rupias, unos 760.000 euros, en la Lotería de Año Nuevo del estado de Kerala.

Una parte de ese dinero decidió invertirlo en un terreno que pensaba utilizar para el cultivo de mandioca. El terreno, cercano al Templo de Keezhperoor, es una zona con gran historia, y en una de las excavaciones, Rethnakaran hizo un sorprendente hallazgo: un caldero repleto de monedas antiguas, que enseñaba en este vídeo en su cuenta de Facebook.

La ley india castiga severamente el ocultamiento de este tipo de hallazgos, por lo que afortunado descubridor avisó inmediatamente a las autoridades para que vinieran a evaluar el tesoro. En total, son unas 2600 monedas con un peso de unos 20 kilos. Las monedas estaban en circulación en 1885, a finales del Siglo XIX. Los investigadores están trabajando en limpiar el óxido. Una vez calculen el valor real del descubrimiento, le entregarán a su descubridor una cantidad de dinero equivalente.