La carta para el militar Francisco Pinilla que nunca llegó a leer por el coronavirus

Dicen que quien es militar lo es para toda la vida. Era el caso de Francisco Pinilla, cuya relato vital daría para una película. Desde los 16 años sirvió en el Ejército, sobrevivió al asedio del Alcázar de Toledo en la Guerra Civil, estuvo a punto de perder un pie por una bala, vivió durante varios años en Guinea Ecuatorial…

Francisco tenía una salud de hierro. Hasta los 92 años apenas tuvo dolencias graves. Un hombre indestructible. El coronavirus finalmente pudo con él a los 96 años, pero su familia no deja de recordarle día tras día. Es el caso de su hija Raquel, que ha contado en el programa "Vivos en el recuerdo" de COPE cómo fueron sus últimos días. "El día 27 de marzo me llamó su doctora para decirnos que había empezado con un poco de fiebre y problemas respiratorios. La llamada se produjo en el peor momento de la pandemia y fue un palo muy duro. Era una llamada que no esperábamos recibir nunca", ha contado Raquel. Sólo dos días después, su padre fallecía. Ella misma acudió el 6 de marzo a verle, pero ya no pudo entrar en la residencia por el miedo al coronavirus. "Sí hablábamos con él por teléfono. El día que nos llamaron para decirnos que estaba enfermo le escribimos una carta para que se la leyeran. Esa carta le llegó y su doctora nos dijo que se la habían leído y se había emocionado mucho", ha contado Raquel.

A Francisco le gustaba mucho salir a dar paseos y una de sus pasiones era el chocolate con churros. "Siempre que me sirvan uno me acordaré de él y lo tomaremos a su salud", dice con pena su hija. Ni ella ni el resto de su familia pudo despedirse de él. "Lo enterraron junto a mi madre y no hemos podido aún estar junto a su tumba porque el cementario está fuera de Madrid y no ha sido posible por el confinamiento. Es muy triste y duro no poder haberle dicho adiós. Eso siempre se quedará ahí", ha dicho. De hecho, tampoco han podido ir a buscar sus cosas a la residencia donde pasó sus últimos días.

La historia de Francisco Pinilla es una de las siete que conforman el programa "Vivos en el recuerdo", un homenaje a todas las víctimas del coronavirs. Mientras España sigue intentando despertar de la dolorosa pesadilla que ha supuesto la crisis del coronavirus - con dos meses de confinamiento, más de 200.000 contagiados y una ruptura total de nuestra forma de vida y bienestar -, el número de víctimas mortales no deja de crecer. Según el Ministerio de Sanidad, son ya más de 27.000 los fallecidos en España desde que se originó la pandemia. Y 27.000 no es sólo una cifra. Detrás de ese número se esconden muchos nombres, muchas historias, muchas lágrimas y también mucho vacío.

"Vivos en el recuerdo: las historias que nos arrebató el coronavirus" da voz a las personas que han sufrido la conmoción de perder a los seres más queridos sin un porqué. Relatos llenos de emoción, dolor, aflicción pero también esperanza. Siete testimonios imprescindibles para entender la profundidad de la tragedia que ha azotado al mundo entero y que permiten personalizar sus duras consecuencias.