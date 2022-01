El Foro de la Familia denuncia las declaraciones de Macron a favor del aborto como un derecho en la UE

El Foro Español de la Familia ha denunciado este viernes las recientes declaraciones del presidente Macron en las que muestra su “intención de anular los tres primeros acuerdos” de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para que el aborto se convierta en derecho humano.

"El presidente pidió que se reconozca en la Carta que el ser humano no tiene una dignidad inviolable, aunque ello sea clamorosamente falso. Pidió que el ser humano no tenga derecho a la vida en este cada vez más desarraigado continente. Pidió que sí se puedan llevar a cabo prácticas eugenésicas, como las de poder acabar con la vida de humanos inocentes con probabilidad (ni siquiera certeza) de sufrir algún tipo de malformación o enfermedad", señañan en la carta.

En este sentido, el Foro de la Familia recuerda que la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea recoge que la dignidad humana es inviolable y que será respetada y protegida, que "toda persona tiene derecho a la vida" y que se prohíben explícitamente las prácticas eugenésicas, así como la prohibición de que el cuerpo humano o partes del mismo se conviertan en objeto de lucro.



Desde el Foro Español de la Familia piden por último a los gobernantes que dejen de violar la dignidad humana y que empiecen a construir una sociedad donde el derecho a la vida sea el pilar fundamental, "por sentido común y por respeto a lo más esencial que el verdadero progreso ha conseguido".

El presidente de la Republica de Francia, Macron, ayer mismo no hizo otra cosa que pedir ante el Parlamento Europeo que se anularan los tres primeros acuerdos de la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea, es decir, pedir a Europa que deje de una vez por todas de ser Europa. El presidente pidió que se reconozca en la Carta que el ser humano no tiene una dignidad inviolable, aunque ello sea clamorosamente falso. Pidió que el ser humano no tenga derecho a la vida en este cada vez más desarraigado continente. Pidió que sí se puedan llevar a cabo prácticas eugenésicas, como las de poder acabar con la vida de humanos inocentes con probabilidad (ni siquiera certeza) de sufrir algún tipo de malformación o enfermedad.



El 7 de diciembre del año 2000 se proclama en Niza la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Como conviene hacer con todas las cosas, la Carta comienza por lo más nuclear, por aquello que supone el consenso primero y más importante de todas las sensibilidades que se aglutinan en el sentir común de la alianza del viejo continente occidental: la Dignidad. Por ello es así, con mayúsculas, el primer capítulo de dicha Carta.

1. El primer artículo deja por escrito que la dignidad humana es inviolable y que será respetada y protegida.

2. El segundo artículo comienza estableciendo que «toda persona tiene derecho a la vida».

3. El tercero, prohíbe explícitamente las prácticas eugenésicas, así como la prohibición de que el cuerpo humano o partes del mismo se conviertan en objeto de lucro.



Citados los tres primeros y más importantes artículos de la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea, podemos sin lugar a duda afirmar que “En Europa, ese bastión de libertades y raíces humanistas por el que se caracterizaba Occidente, se afirma que la vida humana se respeta sin condiciones, por su dignidad inviolable, y que no se comercia con seres humanos. Pues bien, ahora parece ser que aquello que algunos malentienden por progreso ha hecho que huir no sólo del sentido común, sino de los más importantes consensos continentales recogidos por escrito a modo de declaraciones fundacionales y características, sea la moda imperante, a todas luces impuesta desde esferas exógenas con intereses cuestionables. Es ahí donde la corriente ha llevado acríticamente, seguramente con la promesa de algún tipo de rédito electoral particular, al mismísimo presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron” tal y como afirma el director del Foro Español de la Familia, Javier Rodriguez.



Desde el Foro Español de la Familia pedimos a los gobernantes que dejen de violar la dignidad humana y que empiecen a construir una sociedad donde el derecho a la vida sea el pilar fundamental, por sentido común y por respeto a lo más esencial que el verdadero progreso ha conseguido.