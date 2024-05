Audio

El suceso que te voy a contar ocurrió hace un mes en una gasolinera low cost de del parque empresarial de Jerez de la Frontera.

Dos jóvenes estaban llenando dos petacas, dos bidones de gasolina. En esa gasolinera no había ningún control, se paga en metálico y se pueden llenar todas las garrafas que quieras. De pronto los dos chavales salieron corriendo porque aparecieron dos policías. Esos chavales trabajan para los narcos, ganan mucho, mucho dinero.

En una entrega, los petaqueros pueden ganar 30.000 euros porque las mafias pagan 300 por bidón de 25 litros que les lleves hasta la embarcación.

30.000 euros en una sola entrega para los narcos. Es más de lo que gana muchas familias jóvenes en España en un año. La mitad de las familias españolas con padre o madre de menos de 35 años gana menos de 30.000 euros. Hoy han salido los datos de Los datos proceden de la Encuesta Financiera de las Familias (EFF) del Banco de España pública. La renta mejora, baja el anudamiento. Lo único que no mejora es la situación de las familias jóvenes.

Esta es España, un país en él se margina no el presente sino el futuro, un país anclado en sus mayores.

Y lo de Cataluña qué. Pues hemos vuelto al enredo y al postutero. Nada antes de las europeas, o sea hasta dentro de tres semanas.

Solo hay dos posibilidades, o que ERC se desdiga y apoye la investidura de Illa o que haya repetición electoral. Hoy Feijóo se ha reunido con su gente y ha confirmado que no apoyaran una investidura de Illa. Lo normal es que el PP facilitara una investidura de Illa. Es lo que el PP hizo en Barcelona para que no gobernara Junts.

Dicen algunos que el PP es el partido de los tontos cuando hace estas cosas porque no obtiene nada a cambio. El problema no es si el PP gana o no gana, el problema es si los ciudadanos ganan o pierden. Y Barcelona está mejor con un alcalde no independentista. Lo normal es que facilitara la investidura de Illa, pero los del PP dicen, con razón, que te puede pasar lo que pasó en Pamplona, que en cuanto te das la vuelta te traicionan y hacen alcalde a alguien de Bildu.

Feijóo le ha dicho a los suyos que a pesar de la derrota del independentismo el procés no se ha acabado. Ha dicho exactamente lo contrario de lo que dijo Alejandro Fernández tras conocer los resultados.

Vamos a ver, ¿en qué quedamos? Los del PP deberían organizarse, para no decir un dia una cosa y otra la contraria. Un día te dicen que hay que tratar con sensibilidad a los que no tienen papeles y otro día los convierten en delincuentes. A ver si se organizan.