Fiona Ferrer desmiente los rumores que la relacionaban con Albert Rivera: "Me pareció ridículo y me ha hecho daño"

MADRID, 6 (CHANCE)

En una reciente entrevista, la reconocida influencer y empresaria Fiona Ferrer ha roto su silencio sobre los rumores que la vinculaban sentimentalmente con el exlíder de Ciudadanos, Albert Rivera, y ha hablado de su relación con la actriz Aysha Daraaui.

Con una actitud contundente y directa, Fiona se ha sincerado sobre los constantes cuestionamientos que ha enfrentado en los últimos meses "No lieis las cosas, a veces se pueden estropear desde amistades hasta amores de verdad, y si liais las cosas entonces, no... os he contestado por deferencia porque soy así, intento ser natural, educada, no quiero hablar del tema, me pareció ridículo y me sigue pareciendo ridículo, puede hacer daño, a mí me ha hecho daño y hasta aquí hemos llegado".

La empresaria ha aclarado que, a pesar de las especulaciones, su relación con Albert Rivera es simplemente de amistad y que no hay ningún fundamento para los rumores de un romance. "A la vista está que no", ha enfatizado, desmintiendo rotundamente las afirmaciones de una relación amorosa.

Ferrer también se ha referido a Aysha Daraaui, destacada actriz y figura pública, a quien ha descrito como "guapísima". Aunque asegura que su relación con ella es de respeto y amistad, deja claro que los rumores pueden llegar a ser la causa de cualquier ruptura amorosa o de amistad.

Respecto a la historia de amor de Albert, la empresaria ha expresado desinterés y sorpresa al verse involucrada en noticias que no le competen: "Me da igual, me sorprende cuando me meten en estas noticias que no son mías".

En cuanto a la percepción del empresario, Fiona ha sido sincera respondiendo: "No le conozco tanto como para definirlo". De esta manera, Fiona pone fin a las especulaciones y deja en claro que su relación con el político es meramente amistosa y no debe ser motivo de controversia.