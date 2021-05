Finaliza su contrato y le citan para juicio en 2025: "Una Justicia tardía convierte la situación en injusta"

“Esto no es Justicia, es un disparate”, se queja a COPE Luis Ocaña, abogado laboralista de Sevilla. El juzgado de lo Social número 2 de Sevilla le envió una citación para celebrar un juicio laboral en enero de 2025. La demanda la presentó a finales de año. Su clienta, Patricia, tenía un contrato de relevo en EMASESA (Empresa Pública Municipal que gestiona el Agua y la Red de Saneamiento de Sevilla), firmado en 2017 por un período de tres años al 75% de la jornada laboral. Un contrato de relevo que el letrado y la demandante consideran indefinido y la empresa dice que es temporal. Pretenden la equiparación con otros contratos de relevo que se convirtieron en indefinidos. Se trata de que el juez decida sobre la temporalidad de ese contrato, pero eso será dentro de cuatro años. Algo inútil para el letrado y su defendida porque el contrato finalizó en diciembre y cuatro años es mucho tiempo. Aunque esperarán, no les queda otro remedio.

Patricia no lo entiende, se pregunta qué sentido tiene celebrar el juicio en 2025, cuatro años después de finalizar el contrato. “Ha sido un año muy duro, estresante, con frustración acumulada”, nos cuenta. Pero, sobre todo, tiene ganas de pasar página y de seguir adelante. Y para seguir adelante no puede esperar, no puede esperar cuatro años a que el juez le dé la razón a ella o a la empresa. Se quedó en el paro en plenas Navidades y ahora tiene que vivir de la prestación social y del sueldo de su marido. Tienen dos hijos. Y busca trabajo. Considera Patricia que la pandemia no es la causa de la tardanza, que si hubiese presentado la demanda a la vez que firmó el contrato, hace tres años, tampoco se hubiese celebrado el juicio a tiempo.

Su abogado señala que esta situación demuestra el nivel de colapso de los juzgados de lo social, que tendrán que añadir los procedimientos laborales derivados de la pandemia, y eso será a lo largo de 2021. En Sevilla reciben citaciones para 2022, 2023 ó 2024, dice. Y en este caso para 2025. Pero eso no pasa sólo en Sevilla. Los juzgados de lo Social están en situación límite en muchas ciudades de España y los trabajadores se van al paro mientras esperan un pronunciamiento de la Justicia. “Una Justicia tan tardía convierte la situación en injusta, y un plazo tan largo es disparatado”, dice Luis Ocaña. Considera que el Ministerio debería adoptar medidas eficaces, que se tengan en cuenta las necesidades reales del servicio público de la Justicia. “Esta situación jamás puede ser Justicia” señala. Resolver los conflictos a tan largo plazo siempre significará una situación de injusticia y perjuicio para quienes tienen que defender sus derechos en los juzgados.