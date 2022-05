Filofobia, el miedo a enamorarse: Estas son sus causas y las formas de superarlo

Hay quienes no dejan de buscar el amor y lo viven con una pasión increíble. Pero también está el caso contrario: quienes le temen. Tienen miedo a exponer sus sentimientos y debilidades y ser dañados. Esto tiene un nombre, se conoce como filofobia (palabra proveniente del griego: filos, que significa amar y phobia, que significa miedo). Se trata de un trastorno de ansiedad y, como cualquier otro, está caracterizado por sentir un miedo irracional muy intenso. Como consecuencia, los individuos que sufren esta fobia tienden a alejarse de la gente con la que comienzan a tener una conexión sentimental.

De esta forma, evitan padecer los niveles de estrés que caracteriza la sensación de involucrarse en una relación amorosa. No obstante, no todo el miedo es irracional, también hay una parte que sí existe: perder la libertad, el miedo a ser abandonado o a que les rompan el corazón, entre otros. Este miedo es tan paralizante, que un simple "te quiero", el hecho de plantearse conocer a las familias o vivir juntos puede hacer que la persona decida cortar la relación. Por ello, suelen crear un muro para no mostrar sus emociones, que es muy complicado de traspasar.

Síntomas y comportamientos

Como cualquier fobia, los síntomas son tanto físicos como mentales. Entre los más habituales están: los ataques de ansiedad, estrés, taquicardias, ataques de pánico, mareos, dificultad para respirar, etc. Se desconoce cuál es la procedencia exacta de este tipo de miedo, pero se piensa que puede deberse a haber sufrido desengaños amorosos en el pasado o haberse criado en un entorno familiar en el que no reine el amor, así como haber experimentado ciertos traumas. Es habitual que las personas con filofobia sigan un patrón de comportamiento, donde destacan ciertas actitudes:

Responsabilizan a la pareja de todos los problemas que surgen. Así, ellos no asumen que la relación no funciona por su parte.

de todos los problemas que surgen. Así, ellos no asumen que la relación no funciona por su parte. Buscan defectos en la otra persona para no estar con ella.

en la otra persona para no estar con ella. Desarrollan sentimientos por personas que no están a su alcance (por cualquier motivo) para afirmar que ellos no tienen ningún problema con enamorarse, simplemente no les va bien.

(por cualquier motivo) para afirmar que ellos no tienen ningún problema con enamorarse, simplemente no les va bien. Se juntan con personas con las que no son compatibles , para estar en una relación que saben que no funcionará.

, para estar en una relación que saben que no funcionará. Mantienen las distancias y se alejan si notan que la otra persona se acerca sentimentalmente demasiado.

y se alejan si notan que la otra persona se acerca sentimentalmente demasiado. No se muestran vulnerables.

Soluciones

Pero no hay que preocuparse, ya que esto tiene solución. Y es que hay más gente de la que pensamos que pasa por esta fobia, pero con paciencia y tiempo se puede curar. Una vez que aceptemos que tenemos filofobia, lo principal es acudir a un especialista en psicología que nos ayude a encontrar cuál es la raíz del problema y cómo debemos gestionarlo para poder mantener relaciones profundas con las personas. Lo que es de vital importancia es tener una determinada actitud ante la vida. Cuando se sufre un miedo irracional hay que enfrentarse a ello para superarlo. ¿Cómo se hace esto?

El simple hecho de meterse en una relación para confrontarte cara a cara con el miedo al compromiso es un gran paso. Hay que estar predispuesto a no huir cuando la situación se ponga serie y estrechemos lazos con la otra persona. Para ello, es importante no vivir en el pasado, centrarse en el presente y olvidar cualquier mala experiencia que pudimos pasar hace tiempo, ya que no todo el mundo es igual y esta vez no tiene por qué acabar mal. Por ello, tampoco debemos adelantarnos a los hechos y pensar que en el futuro se acabará o nos abandonarán.

Por otro lado, la comunicación con tu pareja es esencial. Contarle lo que nos inquieta y nuestros temores, para que comprenda por qué a veces actuamos de cierta manera y pueda ser consciente de nuestra situación. Pero sobre todo, debemos darnos tiempo, los problemas y fobias tardan su tiempo en curarse. Felicítate por los pequeños avances que vayas logrando y no seas demasiado exigente contigo mismo.