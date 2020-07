Fernando Simón recibe la crítica más brutal de quien nunca se esperaría: “Debería pedir perdón”

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha recibido este domingo una feroz crítica por parte de quien menos esperaba. Y es que no han sido pocas las voces que, en las últimas semanas y ahora que los ciudadanos han vuelto a la calle, recriminan al experto epidemiólogo y a Sanidad su gestión en la lucha contra la pandemia del COVID-19en nuestro país. Unos ataques que albergan críticas a las explicaciones y al baile de cifras en los fallecidos por el coronavirus, de las que todavía una gran parte d ella población sospecha que no se asemejan a la realidad del impacto del virus.

Hace apenas una semana el doctor José Miguel Gaona desenmascaraba las buenas palabras que algunos ciudadanos tienen para Simón, en unos días en los que se hablaba de su fotografía subido a una motocicleta. En este caso, el epidemiólogo ha recibido la crítica, no desde un experto, sino desde una reconocida figura política. Y no precisamente alguien del Partido Popular, Vox o Ciudadanos.

La brutal crítica a Simón

Ha sido el ex ministro de Industria de Zapatero, Miguel Sebastián, quien se desmarcaba este domingo para arremeter contra el experto sobre el que se ha escudado el Gobierno en los últimos meses en lo que a la portavocía sanitaria se refiere. Y es que el economista se ha convertido en un habitual en las tertulias y los espacios del programa de La Sexta 'Al Rojo Vivo' a lo largo de la pandemia, donde criticaba la gestión de su propio partido. Así se explicaba este domingo en una entrevista con el diario El País: “Aquí al principio fueron muy lentos para reaccionar por la presión para no confinar, y en la desescalada han sido muy rápidos por la presión para desconfinar”.

No obstante, en la misma entrevista, Sebastián lanzaba un mensaje de apoyo al gobierno socialista que, curiosamente, escondía una pulla a Fernando Simón. “Me hubiera gustado que, al principio sobre todo, lo hubiera hecho mejor, pero creo que el Gobierno se fió de un grupo de personas que se equivocó. Y la gran diferencia es que el Gobierno ha pedido perdón y los que se equivocaron no. Eso me duele”.

Ante este detalle, el entrevistador instaba al ex ministro del PSOE a que fuera más conciso: “¿Habla de Fernando Simón?” Sebastían no se escondía en la respuesta y zanjaba de manera tajante: “Sí. Fernando Simón como elemento visible de todo ese grupo. Creo que él debería pedir perdón”.

Fernando Simón, objetivo de críticas

La pasada semana el experto José Miguel Gaona era especialmente duro con el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, al que, de manera metafórica, invitaba a realizarse el 'harakiri'. Especialmente el colaborador de Fin de Semana de COPE estaba enfadado con que el epidemiólogo haya llamado a las mascarillas ffp2 con válvula como “egoístas”. “Yo no sé quién es más egoísta, el que utiliza las mascarillas o aquel que es capaz de mentir con tla de aguantar su miserable sillón por un sueldo mensual”

Vídeo

Además, criticaba que se hicieran figuras, camisetas y tatuajes con la cara de Simón, en alabanza por su gestión del coronavirus. “Es vergonzoso. Si un país le da crédito e imprime camisetas y portadas de una persona que les ha engañado y le aplauden, es que realmente no tiene remedio”.