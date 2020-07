El engaño de Fernando Simón que podría llevarle ante un juez gracias a Rosa Díez

Rosa Díez ha denunciado esta semana ante el Tribunal Supremo a los miembros del Gobierno de Pedro Sánchez y al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, por un presunto delito de prevaricación omisiva al no haber ordenado que se usaran las mascarillas al inicio del estado de alarma.

Para Díez, el Gobierno sólo obligó a llevarlas cuando pudo garantizar el suministro de las mismas pero no antes, "poniéndose por tanto en grave riesgo a todos los ciudadanos, lesionando su derecho fundamental a la salud por motivos políticos", alegaba. En este sentido, la denuncia recoge unas declaraciones de Simón durante una rueda de prensa en las que el epidemiólogo aragonés reconocía que "en una situación de escasez en el mercado de mascarillas" desde Sanidad se quiso ser "muy prudentes a la hora de hacer recomendaciones que no se pudieran aplicar". Díez tiene claro que si el Gobierno hubiera dicho desde el principio la verdad a los ciudadanos, éstos se podrían haber protegido mejor. "La prevaricación que se denuncia viene no por lo que se ha hecho sino por lo que no se hizo de forma deliberada y a sabiendas y que debía hacerse", asegura el escrito.

En su sección semanal de "Herrera en COPE", Rosa Díez ha explicado por qué ha dado este paso. "Yo presenté el 8 de junio una denuncia ante la Fiscalía, pero no tengo ni acuse de recibo. Así que he presentado la misma denuncia ante el Supremo", ha dicho. Y ha vuelto a recordar que Simón recomendó no usar mascarillas porque el Gobierno no las podía facilitar. "Engañaron a los ciudadanos diciendo que no eran necesarias o contraproducentes. Cuando se infectaban miles de personas y había decenas de muertos, eran incovenientes las mascarillas. Y ahora que se levanta el estado de alarma, ahora son obligatorias. A mi juicio, estos hechos pueden ser delictivos y pido al Supremo que investigue", ha señalado.

Para Díez, también es muy notable que ahora el Gobierno diga que las competencias en Sanidad o en las residencias siempre las tuvieron las CC.AA. durante el estado de alarma con la intención de lavarse las manos por su gestión de la crisis. "Ahora resulta que el Gobierno de España, que asumió todas las competencias y que nos tuvo cien días en estado de alarma, dice ahora que no las tuvo y que siempre fueron de las CC.AA. Sánchez presume de los españoles a los que ha salvado pero no asume la responsabilidad de los muertos que sí se han producido durante la responsabilidad. Mienten con tanto desparpajo y tanta osadía que producen vergüenza. Es una falta de respeto. Desprecian a los ciudadanos. Mienten porque nos desprecian y no nos respetan", ha asegurado.

LA RESPUESTA DE ROSA DÍEZ A OTEGUI

Por último, Díez ha tildado a Otegui de "fanfarrón" por una respuesta desacertada a Cayetana Álvarez de Toledo. "A mí se me ocurren 856 razones, tantas como víctimas de ETA, para no votar a Bildu. 856 razones para no olvidar qué son, qué han hecho y quién se está encargando de blanquear la historia de los terroristas. Otegui todavía ensalza los crímenes de ETA y organiza homenaje a los etarras", ha concluido.

Pues a mi se me ocurren 853 razones para no votar al partido de un terrorista: una por cada víctima inocente, una por cada crimen q cometió tu banda ETA y tú aplaudes. Aunque seais socios de Sánchez no dejáis de ser bestias infectas,basura humana, gentuza. https://t.co/dnr2v8V2kD — Rosa Díez (@rosadiezglez) June 27, 2020

Te amenazan los mismos fascistas que asesinaron a Miguel Angel Blanco y otros 856 demócratas españoles, los mismos fascistas asesinos y defensores de ETA que hoy están en las instituciones y comen de la mano de Pedro Sánchez. https://t.co/IHNsRjggRS — Rosa Díez (@rosadiezglez) July 1, 2020

La indecencia, la mentira, la indignidad... del Gobierno e España pasando el muerto, literalmente, a las CCAA. Cuatro declaraciones encadenadas de Montero, la Portsboz, Sánchez, Iglesias e Illa que lo demuestran. pic.twitter.com/bpINoRguK6 — Rosa Díez (@rosadiezglez) June 28, 2020