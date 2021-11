Fernando Sánchez Dragó: sus arrestos en el exilio, el vínculo con Aznar y su pasado comunista

En España hay muchos personajes polémicos, pero pocos al nivel del escritor Fernando Sánchez Dragó (Madrid, 1936). Más de cuarenta libros llevan su nombre, colabora en medios de prensa y también se dedica a la crítica literaria. Actualmente tiene cuatro hijos, cada uno de una madre distinta y es especialmente conocido por sus diversas relaciones sentimentales, que aún a día de hoy siguen dando mucho de qué hablar. No obstante, el escritor siempre se ha caracterizado por ir de frente con la verdad. Nunca se ha mordido la lengua a la hora de transmitir su opinión y tampoco le ha importado estar en el foco de la polémica. Abierto, sincero y, en muchas ocasiones, tan espontáneo que el escritor Sánchez Dragó ha despertado enfado en muchos sectores de la sociedad.

No obstante, y fuera de su faceta literaria, Fernando Sánchez Dragó tiene un pasado que supera a su ficción y, en muchos casos, no es tan conocido como los episodios controvertidos que él mismo ha protagonizado.

Su pasado en el partido comunista sin ser comunista

Fernando Sánchez Dragó es sobrino del director de 'La Vanguardia', Modesto Sánchez Ortiz, y nieto de uno de los fundadores de la Asociación de Prensa de Madrid, Gerardo Sánchez Ortiz. Con raíces ampliamente dedicadas al periodismo, Dragó ingresó en el Partido Comunista de España al entrar en la Universidad -sin ser comunista-, con el único objetivo de "correr aventuras".

Posteriormente, Dragó abandonó la Universidad y se rodeó de todo tipo de ideas, algunas más revolucionarias que otras. Fue arrestado en tres ocasiones por una serie de escritos e incluso se marchó al exilio, donde se enamoró. Él mismo lo contó en uno de sus libros, 'Galgo Corredor', donde narra las memorias de su juventud. En el año 1964, y bajo arresto domiciliario, Fernando Sánchez Dragó escapó del exilio y volvió a España en 1970. Durante aquella época se casó, tuvo su primer hijo y se fugó a Italia con el segundo amor de su vida.





Su relación con José María Aznar

Sánchez Dragó es conocido por haber sido siempre muy cercano al expresidente José María Aznar. En febrero del año 2001 pudo hacerle una larga entrevista al presidente, que se emitió en el programa que él mismo dirigía en La 2 de TVE, 'Negro Sobre Blanco'. Fue uno de los primeros en atreverse a tutearla y ambos mantuvieron un encuentro de lo más distendido. Desde entonces, Sánchez Dragó se mostró especialmente cercano a Aznar, especialmente por las buenas palabras hacia él. En el año 2004, Sánchez Dragó aseguraba en 'El Periódico' que Aznar "es el mejor jefe de Gobierno de toda la historia de España, no ya desde la Transición, sino desde siempre".





Más adelante, en septiembre del año 2002, la hija de José María Aznar y Ana Botella contraía matrimonio con Alejandro Agag en San Lorenzo del Escorial. Una ceremonia a la que asistieron los Reyes don Juan Carlos y doña Sofía; los entonces primeros ministros del Reino Unido e Italia, Tony Blair y Silvio Berlusconi. También estaban invitados los expresidentes Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo Sotelo, además de los entonces jefes de Gobierno de El Salvador y Portugal.

Entre todos ellos estaba, además, el escritor español, que fue acompañado por su pareja. Fueron, precisamente, de los más llamativos, ya que ella iba ataviada como una geisha con un colorido vestido de Ágatha Ruiz de la Prada, considerado uno de los vestidos más divertidos de la celebración.





Su alegato en favor de la tauromaquia

El escritor ofreció en mayo del año 2015 un mensaje reivindicativo a favor de la tauromaquia. De hecho, Sánchez Dragó la reivindicó como "la de mayor rango" entre las bellas artes, ya que "en su órbita giran todas las demás: la pintura, la escultura, la literatura, la música, la danza e incluso la arquitectura... Basta con ver la plaza de la Maestranza, y no es la única, para incluir la última", aseguró el escritor.

El escritor también reivindicó la valentía de los toreros y la enseñanza que ofrece el toreo: "El matador cuando torea y vence al toro, matándolo nos enseña a vivir, y cuando es el toro quien vence y el toreo muere, en la arena o en el hule, el héroe difunto nos está enseñando a morir", dijo también.





Sánchez Dragó, sobre la exhumación de Franco

El pasado 30 de octubre del año 2019, Sánchez Dragó estuvo en 'A partir de Hoy', el programa de TVE, donde dio su opinión sobre la exhumación de Francisco Franco. Unas palabras que, como no podía ser de otra forma, no tuvieron desperdicio. “¿Qué hay ahora allí? Lo mismo que antes. Si antes no había nada. Si había huesos, polvo. Si hay algo, si Franco existe, si hay un más allá, estará en el cielo, el infierno, el purgatorio, el éter… Donde hay un muerto no hay nada: hay polvo, hay gusanos”, aseguró Sánchez Dragó sobre la sepultura del dictador.

“Además de exhumación y de profanación, es una tontería. Porque han conseguido resucitar el símbolo. Nadie hablaba de Franco. Nadie se acordaba de Franco”, añadió más tarde. Para dar carpetazo a sus opiniones sobre la exhumación, Sánchez Dragó reconoció hablar de Pedro Sánchez “diciendo San Sánchez”. “Ha obrado un milagro: ha conseguido resucitar a un muerto. Ahora está todo el país hablando de Franco”, sentenció.





La polémica de Sánchez Dragó por el bable

A mediados de diciembre de 2020, Dragó encendió las redes sociales por un comentario que hizo sobre el asturiano o bable. En concreto, se refirió a la traducción de la Ilíada. "¿Sabían ustedes que la Ilíada está traducida al bable? O sea: Iliadín. La traducción se pagó con dinero público. Los murcianistas, que se sepa, aún no han traducido el Quijote al panocho, ni los leonistas al sayagüés, ni los extremeñistas al extremeño. Espero no dar ideas", escribió Dragó en su cuenta de Twitter.

¿Sabían ustedes que la Ilíada está traducida al bable? O sea: Iliadín. La traducción se pagó con dinero público. Los murcianistas, que se sepa, aún no han traducido el Quijote al panocho, ni los leonistas al sayagüés, ni los extremeñistas al extremeño. Espero no dar ideas. — Fernando Sánchez Dragó (@F_Sanchez_Drago) December 12, 2020





No obstante, las reacciones no tardaron en llegar y fueron cientos de personas las que contestaron al escritor. "La Ilíada no está traducida al asturiano. Tranquilo, cuando intentas hacer gracietas hablando de oídas, pasan estas cosas", "En Extremadura es el castúo" o "dialecto, no un idioma distinto" fueron algunos de las decenas de mensajes que recibió el escritor.





"Votaré a Rocío Monasterio"

Hace solo unos meses, el escritor español desveló a través de sus redes sociales cuál había sido su voto en las pasadas elecciones autonómicas madrileñas: había depositado la papeleta con el nombre de Rocío Monasterio. "El voto, en una democracia que lo sea de verdad, no tiene por qué ser secreto. El mío no lo es. Votaré a Rocío Monasterio para que gobierne Isabel Díaz Ayuso. Tengo muy buena opinión de las dos", escribió.

El voto, en una democracia que lo sea de verdad, no tiene por qué ser secreto. El mío no lo es. Votaré a Rocío Monasterio para que gobierne Isabel Díaz Ayuso. Tengo muy buena opinión de las dos. (@IdiazAyuso, @populares, @vox_es). — Fernando Sánchez Dragó (@F_Sanchez_Drago) May 4, 2021





De hecho, en 2019, Sánchez Dragó aseguró en 'Liarla Pardo' de La Sexta, que Santiago Abascal era "el personaje literariamente más interesante que hay en España" y aseguró que "escribir un libro sobre estos que siempre van con la chaqueta azul, es un rollo". Una afinidad que ya se pudo ver también en el año 2018, cuando el escritor acudió a un mitin multitudinario de la formación verde en Vistalegre, donde se sentó en la segunda fila. En más de una ocasión hemos podido verle junto al actual líder de Vox, Santiago Abascal, con quien mantiene una buena relación.