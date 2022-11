Un farmacéutico se hace viral por lo que enseña de una receta médica: "Ya podéis dormir tranquilos"

Por mucho que pasen los años, siempre que leemos alguna receta escrita de puño y letra por un médico, nos cuesta entenderla. De ahí viene el dicho de “tienes letra de médico”, algo que deja claro que no hay quien la entienda, y desde la cuenta de Twitter @Farmaenfurecida, gestionada por un farmacéutico, se recogen muchas de esas recetas escritas por los profesionales para retar a los usuarios a que intenten descifrar qué es lo que pone y qué medicamento deben suministrar al paciente.

Y eso es lo que ha ocurrido en esta ocasión, en la que realmente resulta ilegible lo que pone en el papel. Pero aún así, parece que los farmacéuticos han desarrollado un don especial para descifrar este tipo de letras, porque no se han equivocado a pesar de la dificultad. A raíz de esto, el mencionado tuitero a veces ofrece a sus seguidores una especie de juego para que intenten descifrar algunas de las letras más ilegible.

Pone Micardis 40.



Ya podéis dormir tranquilos. pic.twitter.com/FUEBMgyoZp — Guille Martín (@Farmaenfurecida) November 15, 2022

"Venga, que os veo aburridos… ¿Qué leches pone ahí?", reta el farmacéutico a sus seguidores. Tras unas horas de espera y más de 300 respuestas de usuarios de la red social intentando adivinándolo, el sanitario dio la respuesta correcto. "Pone Micardis 40. Ya podéis dormir tranquilos", resolvía. "Lo que ves tú / Lo que ve el farmacéutico", decía, explicando la "traducción".

Lo que ves tú / Lo que ve el farmacéutico pic.twitter.com/1Q5F58NMcT — Guille Martín (@Farmaenfurecida) November 16, 2022





"Qué pone aquí"

Pero no es la primera vez que el tuitero reta a sus seguidores. "Venga mis chavales, qué pone aquí", se puede leer dentro de la foto en la que aparece esta receta. Una imagen que se hizo viral porque son muy pocos los que llegan a entender qué es lo que ha escrito el médico sobre el papel. Y es que aunque ahora está todo informatizado, todavía podemos tener al alcance algunas de estas recetas manuscritas por los médicos que siempre nos recordarán lo mal que escriben la gran mayoría de ellos y lo complicado que es entender su letra.

“Ya me han chivado qué es, cuando llegue a 100 likes lo subo”, escribieron desde la cuenta de Twitter llevada por un farmacéutico llamado Gulle Martín, que suele compartir este tipo de fotos que acaban siendo virales de manera inevitable al crear debate entre los usuarios. “Yo con esta no he podido, lo confieso. Pero ánimo con ella”, han añadido. Aunque muchos otros han acabado dándole la respuesta, dejando claro que eso lo lee hasta un niño y que claramente pone “Ezetrol 10 mg y 28 comprimidos”, que es la respuesta correcta y que varios usuarios han acabado adivinando.

"¿Por qué escribe con pluma, si no sabe ni escribir con lápiz? En lugar de otras cosicas, los visitadores deberían regalar cuadernillos Rubio", comentaba una usuaria. Aunque muchos otros pensaban que ponía omeprazol, enantyum, además de respuestas de lo más ingeniosas como: “Yo leo "Epi" y "Kant", y luego 28. El paciente tiene que ver 28 capítulos de Barrio Sésamo o leer 28 libros de Filosofía”.