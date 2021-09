La familia de Àlex Casademunt toma su decisión más difícil: "Lo lamentamos"

La trágica e inesperada muerte del cantanteÀlex Casademunt por un accidente de tráfico en la noche del 2 de marzo de este año sacudió a todos aquellos admiradores de la exitosa primera edición de Operación Triunfo. La pérdida del cantante dejaba destrozados especialmente a sus compañeros de concurso, que decidieron brindarle el mejor homenaje que ellos podrían dedicarle: reunirse para realizar un concierto que recordara su memoria.

'Otra oportunidad'. Así es como se había denominado ese concierto homenaje a Álex Casademunt del que, a pesar del esfuerzo, debemos de hablar en pasado. Los familiares y el entorno más cercano del cantante salido de la triunfal primera hornada de Operación Triunfo se han visto en la obligación de cancelarlo. En un primer momento estaba previsto que se celebrara el mes de junio, aunque posteriormente hubo que posponerlo para el 24 de julio. Sin embargo, tuvo que posponerse nuevamente al mes de septiembre por culpa del aumento de casos por coronavirus.





Era la cuenta oficial del WiZink Center, el recinto que debía albergar el evento, la que emitía un comunicado con el que hacían oficial la suspensión definitiva. Ya no se trataba de un nuevo aplazamiento, como había ocurrido con anterioridad, sino de la cancelación total del memorial. Al parecer, y aunque desde la organización no se han desvelado los motivos oficiales para la cancelación, la cita podría no haber contado con el apoyo suficiente como para salir adelante.

“Lamentamos informar que el concierto homenaje a Álex Casademunt, programado para el próximo 24 de septiembre en el WiZink Center Madrid, queda cancelado. Dicha decisión se ha tomado de manera consensuada tanto con la familia como con todas las partes implicadas. Sentimos los inconvenientes que esta cancelación pudiera ocasionar. El importe de las entrads se devolverá a través de las 'ticketeras' donde fueron adquiridas”, son las líneas que se podían leer en ese comunicado y que provocaba un revuelo considerable.





Una suspensión por “varias razones”

Parece que el ritmo en la venta de entradas no ha sido definitivo para apostar por la cancelación. Por lo visto, la decisión se habría tomado “tras una suma de varias razones” y, a pesar de lo duro que había sido para la familia y la discográfica de Àlex renunciar al homenaje al cantante, asumen que “no se han dado las circunstancias para hacerlo”.

Esta cancelación, a contrario de lo que se pensaba en un primer momento, no quiere decir que la familia y la discográfica del cantante no estén pensando ya en otra alternativa para recordar a Àlex. Tal y como desea su entorno, se podrá contar para entonces con la participación de los David Bustamante, Manu Tenorio o Geno -y una lista hasta llegar a 15 artistas amigos de Casademunt que ya se habían volcado para el concierto suspendido.