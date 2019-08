Primera víctima mortal por el brote de listerioris; una anciana de 90 años en Sevilla

Una anciana de 90 años se ha convertido en la primera víctima mortal del brote de listeriosis detectado en Andalucía, según ha informado este martes el director de la unidad de infecciosos del hospital Virgen del Rocío portavoz de la Junta de Andalucía, José Miguel Cisneros.

Según ha explicado en rueda de prensa, la fallecida había consumido carne mechada de la marca "La mechá", origen de este brote, y formaba parte del "grupo de riesgo" de pacientes afectados por esta patología, según Cisneros.

El número total de afectados por listeriosis en Andalucía ascendía a las 20 horas de ayer, último dato oficial, a 114 enfermos, 34 más que el día anterior.

De estos enfermos, 53 permanecen hospitalizados, 18 de ellos son embarazadas y dos bebés recién nacidos.

La ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo, ha advertido de que pueden aparecer nuevos casos debido a que esta enfermedad tiene un período de incubación muy variable, dependiendo de las condiciones de cada persona, sus defensas y la cantidad de germen que contenga la carne ingerida.

"Por esta variabilidad en el período de incubación pueden aparecer nuevos casos, porque no se puede decir 'si pasaron tres días, olvídate'. Tiene un período variable", ha comentado Carcedo.

La titular de Sanidad ha recordado que, además de los 80 casos de intoxicación en Andalucía y las dos sospechas de aborto, se ha confirmado un caso de listeriosis en Extremadura y hay otros cuatro en estudio en esta comunidad y la posibilidad de otro en Madrid.

También ha insistido en que la carne afectada, de la marca "La Mechá", que fue distribuida en su mayoría en Andalucía y en pequeñas cantidades en Madrid, Extremadura, Castilla la Mancha (750 gramos se vendieron, según la ministra) y Tenerife (1,4 kilos), se ha inmovilizado y retirado.

Hasta el momento, el Gobierno de Castilla La Mancha ha informado de que en la región no existen casos de personas intoxicadas con la bacteria.

Carcedo ha asegurado que están activas en toda España la alerta de la red de vigilancia alimentaria y la red de alerta sanitaria de vigilancia epidemiológica para identificar los casos que afectan a la salud humana.

Pero además ha subrayado que también a nivel europeo existe un laboratorio específico para la listeria y una guía de actuación con todos los requisitos, reglamentos y directivas europeas de aplicación en caso de la transmisión de este germen.

Estos requisitos, según la ministra, los conocen todos los fabricantes que producen este tipo de alimentos que "no se elaboran, no se cocinan en el domicilio antes del consumo y no se someten al horno ni a temperaturas altas que destruyan la bacteria".

Por eso, los requisitos son "exigentes, concretos y específicos para este tipo de alimentos", según Carcedo.

La titular de Sanidad ha insistido en que esta enfermedad "no se contagia, sino que la contaminación es "por ingestión del alimento contaminado", por ello ha pedido a las personas que hayan podido comprarlo que lo tiren y que en caso de que lo hayan comido y tengan algunos síntomas que vayan al médico.