Fad Juventud se dirige a los jóvenes en su campaña sobre el cannabis: "Antes de realizar un consumo, que se informen"

Fad Juventud ha lanzado una campaña con el objetivo de desmontar mitos y falsas creencias sobre el consumo de cannabis, que pone el foco en los jóvenes. En este sentido, la directora de comunicación de Fad Juventud, Beatriz Pestaña, hace un llamamiento a este colectivo en declaraciones a Europa Press, a quienes pide que "antes de realizar un consumo, se lo piensen y se informen".

"Quizá se cuestionan algunos de los mitos y creencias que dicen que les va a ayudar a la concentración o que es una sustancia natural. Que no se dejen arrastrar por esa corriente normalizadora del consumo que le resta importancia", ha señalado.

La campaña de sensibilización, que lleva por lema 'Los mitos del cannabis son una fumada', se dirige en concreto a jóvenes de 15 a 24 años y se desarrollará en redes sociales (Tik Tok e Instagram), durante los próximos cuatro meses. Además, cuenta con una web informativa que habla sobre estas falsas creencias.

En este sentido, Pestaña ha explicado que han optado por una campaña digital porque saben "por estudios propios y ajenos que es donde los jóvenes realizan su socialización, donde se relacionan y se informan".

En cualquier caso, ha añadido que "la prevención y la información son lo más importante". "No solo el de cannabis, sino de cualquier sustancia independientemente de su estatus legal. Es una actividad fundamental que debemos seguir realizando tanto desde las administraciones como desde el Tercer Sector. Es la base, es lo que crea la percepción social de la sustancia. El gobierno o las administraciones tienen que seguir apostando por las actividades preventivas", ha añadido.

La campaña cuestiona la idea de que el consumo de cannabis ayuda a la concentración. En este sentido, la Fad ha señalado que apenas uno de cada cinco alumnos con consumo problemático de cannabis (22,5%) consiguen obtener calificaciones de sobresaliente o notable, mientras que cuando no se produce este tipo de consumo, el porcentaje de alumnos con resultados altamente satisfactorios en sus notas sube al 50,9 por ciento, según el informe 'Estudes 2021'.

Con esta campaña también se busca "atacar" la imagen de "supuesta inocuidad" de su consumo al ser una sustancia "natural", por lo que muchos jóvenes sitúan su peligrosidad "muy por debajo" del tabaco, según explica Fad Jueventud. En este sentido, la directora general de Fad Juventud, Beatriz Martín Padura, ha señalado que "producto natural y producto inocuo no son sinónimos" ya que, por ejemplo, "el tabaco y el opio también provienen de una planta y nadie duda de sus riesgos".

"El consumo de cannabis provoca alteraciones en el funcionamiento normal del cerebro, sobre todo en adolescentes y jóvenes, y no podemos olvidarlo", ha afirmado. Por otra parte, en la campaña también se ahonda en sus efectos sobre la salud tanto física como mental.

En la pieza audiovisual, un joven aguanta la respiración, mientras una voz en off dice: "No te tragues que vas a experimentar una deliciosa sensación de libertad. Que si lo consumes habitualmente, mejorará tu concentración. No te tragues que conseguirás relajarte con más facilidad. Y que gracias a su composición natural no deberás preocuparte por tu salud. Los mitos sobre el cannabis son una p... fumada. Su consumo lejos de ayudarte, te aísla y te perjudica como cualquier droga. Entra en fad.es y descubre todo lo que te estás tragando", mientras el joven expulsa el humo.

En la página web de la campaña, se pone a disposición de los jóvenes información útil sobre el consumo de cannabis, efectos, riesgos y falsos mitos y creencias sobre esta sustancia, además de ofrecerles recursos de apoyo como el teléfono 900 16 15 15, Servicio de Orientación e Información de Fad Juventud, atendido por profesionales y voluntariado especializado en trabajar el desarrollo positivo de adolescentes y jóvenes.

Este servicio también atiende consultas y ofrece información sobre cómo actuar ante problemas relacionados con el consumo de drogas y otras conductas de riesgo.

PERCEPCIÓN DE LOS JÓVENES: SUSTANCIA "ACCESIBLE Y CERCANA"

Según el estudio del Centro Reina Sofía de Fad Juventud, 'Representación social del cannabis 2022. Evolución desde la mirada diferencial de la población joven', cada vez más jóvenes ven el cannabis como una sustancia accesible, cercana y visible; tolerada e integrada en espacios de ocio e incluso connotada como "sustancia natural" frente a otras sustancias consideradas químicas y más dañinas (como el alcohol o el tabaco).

De hecho, siete de cada diez jóvenes está de acuerdo (sumando acuerdos medios y altos en una escala de 0-10) con que el consumo frecuente de cannabis es menos perjudicial para la salud que el consumo frecuente de alcohol o de tabaco.

De esta manera, el cannabis sigue siendo la droga ilegal más consumida por los y las jóvenes españoles: un 28,6 por ciento de estudiantes de 15 a 18 años lo ha consumido alguna vez; el 22,3 por ciento en el último año; y un 14,9 por ciento en el último mes.

"No podemos correr el riesgo de olvidarnos como sociedad de que el cannabis es una droga y que su consumo constituye un problema de salud pública de primer orden, independientemente de su status legal o de cualquier otra consideración", ha apuntado la directora de Fad Juventud.

La campaña ha sido desarrollada por la boutique creativa PINK, quien ha colaborado con Fad Juventud de forma completamente desinteresada. En la producción se ha contado con el apoyo del reputado fotógrafo y artista Eugenio Recuenco.