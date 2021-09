Extremadura suprime límites de aforos y horarios tras decaer nivel alerta 1

La Junta de Extremadura ha acordado este miércoles dejar sin efecto las medidas restrictivas del nivel de alerta 1 frente a la COVID-19, por lo que se eliminan los límites de aforos y horarios que fueron establecidos para contener y mitigar la pandemia.

Así lo ha anunciado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Gobierno regional.

En concreto, el Gobierno extremeño ha aprobado dejar sin efecto el denominado "semáforo Covid-19", aprobado en mayo de 2021 para fijar los niveles de riesgo y sus respectivas restricciones, y, por ende, decae el nivel de riesgo 1 en el que estaba la región, y acuerda la eliminación de límites de aforos y horarios.

No obstante, Vergeles, que ha preferido no hablar de "nueva normalidad" en cuanto que esta "fase" viene recogida en un semáforo COVID-19 que fue diseñado cuando aún no había comenzado la vacunación, ha remarcado que "esto -la pandemia- aún no ha acabado".

"Hay gente que sigue hospitalizada, que está en UCI y población aún no vacunada", ha remarcado el consejero para defender la necesidad de que la población mantenga las medidas de prevención e higienes (distancia de seguridad, mascarillas e higiene).

De hecho, ha insistido en que el uso de la mascarilla sigue siendo obligatoria en espacios cerrados, en lugares al aire libre cuando no haya una distancia interpersonal de 1,5 metros y en medios de transporte, así como en eventos multitudinarios.

Es más, el consejero ha recomendado que los aforos en el interior de la hostelería y la restauración no sean superiores al 80 % y que el numero de comensales por mesa no supere la decena. "Es una recomendación", ha insistido.

El gobierno extremeño ha avalado su decisión con los altos porcentajes de vacunación, con un 82,46 % del total de la población que ya tiene la pauta completa -porcentaje que llega al 91 % en el segmento de la población vacunable-; a una incidencia acumulada de 55 casos por cada 100.000 habitantes a los 14 días, y a la baja hospitalización, con 45 personas ingresadas, ocho de ellas en UCI.