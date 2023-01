Un experto explica cómo puede ser rentable invertir en criptomonedas: "Puedes pensar que tienes 50.000 euros"

En España, seis de cada 10 inversores menores de 30 años tienen como preferencia las criptomonedas, a pesar de que en septiembre del año pasado, un 34% había perdido dinero con la crisis de la moneda virtual.

Es, con todo, un producto especialmente atractivo para los jóvenes hasta el punto que, según datos oficiales, los inversores de entre 16 y 29 años duplican a los que tienen más edad. La encuesta realizada por la OCU con el apoyo del Ministerio de Consumo apunta un dato preocupante: solo 2 de cada 10 aseguran estar bien o muy bien informados sobre un mundo que requiere mucha preparación. El último informe del Banco de España cifró en sesenta mil millones de euros lo que movían las criptomonedas en nuestro país.

Pablo Agneses es profesor de economía y organización de empresa en la UIC, doctor en economía por la Universidad Autónoma de Barcelona y también investigador en cualquier materia relacionada con las criptomonedas. Le preguntamos el porqué de esa afición de los jóvenes a invertir en un producto tan especulativo. “Siempre ha habido predisposición natural de los más jóvenes por querer entender lo nuevo, lo disruptivo, y también de estar muy abiertos a las nuevas tecnologías-explica el profesor Agneses-. En clave de autocrítica, a lo mejor no le estamos dando las oportunidades que necesitan o aquellas para las que se están perpetrando, no ven futuro claro”. Señala también el competente especulativo de esa moneda virtual, “la volatilidad y los precios, siempre es un atractivo-explica-resulta muy sexy que el precio de algo pueda pasar de muy poco a mucho en poco tiempo”.

Eso sí, recomienda que estudiemos muy bien todo lo que está detrás de la moneda virtual, que nos interesemos por las Blockchain, porque “las cripto son ese árbol que no nos deja ver o que nos está tapando ese bosque tecnológico que nos está agregando valor”.

¿Qué es una blockchain?

Nos explica el profesor que se trata de “una red de ordenadores que siguiendo unas reglas del juego recogidas en un protocolo toma ciertas decisiones de manera consensuada pero de manera descentralizada. No hay un ordenador central al que tu puedas dirigirte para plantear una queja, por ejemplo. A medida que se hace más grande la red, más sólida es. La pregunta es si realmente eso es dinero, si tiene valor intrínseco”.

Aquí la respuesta, siendo muy complicada, reconoce el profesor, es que “si uno cree que la Blockchain soluciona problemas en la vida real, las cripto también deberían tener valor intrínseco, porque es su contraparte. Por eso yo no me preocuparía tanto por el precio y me fijaría en qué puedo solucionar en la vida real, en la economía, en el mercado, con esa tecnología Bockchain”.

El reto de aterrizar en el mundo real

Iñigo lleva invirtiendo en Bitcoin desde 2013, casi desde el principio. Nos cuenta que lo importante, ahora mismo es justamente que las monedas virtuales aterricen en la economía real. Él está invirtiendo en un proyecto que financia a pequeños cafeteros. “Son pequeños productores de café que no tienen acceso a crédito para financiar sus cosechas,y solo pueden recurrir al poquito efectivo que hay en sus comunidades que además es muy caro, con intereses por encima del 100%”. Cuenta a Cope.es que “con este proyecto logras financiación internacional de un montón de gentes y a través de criptomonedas les hacemos llegar esos préstamos. Ellos lo emplean en cultivar un café de especialidad maravillosos, y a ti por el préstamo te dan una rentabilidad del 8%. Para mí, lo bonito es que a ellos, les damos una herramienta de financiación con intereses mucho más baratos, por debajo del 20%”.

Asegura Iñigo que a pesar de los batacazos que se han dado las criptomonedas, el proyecto de los cafeteros sigue funcionando sin problemas.

¿Es rentable invertir en criptomonedas?

Hay más de 20 mil cripto dando vueltas por ahí y muchas “serán chatarra en poco tiempo, dejarán de existir, pero eso es parte del proceso” nos dice el profesor Agneses. Además “estas criptomonedas dependen de muchas Blokchains, es decir, no solo están compitiendo entre sí las monedas virtuales, por eso, antes de invertir, hay que estudiar primero de qué va la Blockchain, porque hay muchas que intentan agregar valor, solucionar problemas sociales. Para mí eso les agrega valor”. Reconoce Agneses que hay criptomonedas que se han dado un gran batacazo, pero nos cuenta que desde que hay criptos ha habido estos grandes baches. Por eso nos vuelve a recomendar que “miremos menos el precio y más como agregar valor a través de la tecnología”.

La caída de la moneda virtual es un hecho. Te contábamos al principio que el 34% de los jóvenes que tenían criptomonedas habían perdido dinero en septiembre del año pasado.

Iñigo nos cuenta que el no ha contabilizado ganancias ni pérdidas, porque piensa en bitcoins. Eso si, reconoce que “si tu tienes un bitcoin que valía 50.000 euros, puedes pensar que tienes 50.000 euros si lo vendes, si ese mismo bitcoin ahora vale 15.000, ese es el valor que tiene si lo vendes. Pero es imposible preverlo. Lo de comprar barato y vender caro muy poquita gente lo consigue. Yo estoy tranquilo con respecto a bitcoin porque los fundamentales siguen creciendo año a año, y el bitcoin de hoy es mucho mejor que el de 2009 cuando salió el protocolo”. Iñigo confiesa que está aprovechando esta caída de valor del dinero virtual para comprar más criptomoneda.