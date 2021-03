Y tras la pandemia, ¿seguiremos con el teletrabajo?

Antes del inicio de la pandemia, solo el 5% teletrabajaba en España. Ahora, son el triple de personas las que trabajan desde casa y durante el confinamiento llegamos hasta casi el 35 por ciento de trabajo no presencial.

Hay modelos mixtos como Belén, que solo acude a la oficina si es inevitable. Después de 39 años trabajando asegura que lo que más le cuesta es no ver a los compañeros. "Se echa de menos el café, un poco de conversación. En casa descansar supone ir a poner la lavadora”, cuenta. Mercedes nota mucho la poca productividad en casa. "Me despisto con mucha facilidad”, explica.

La sensación es que este modelo de trabajo ha llegado para quedarse. Carlos Murillo es coach especializado en orientación laboral y cultura empresarial y explica a COPE que “el justo equilibro es atender a los básicos de la empresa y los que pueda necesitar el trabajador". "Lo interesante es poner encima de la mesa cuales son las necesidades operativas reales de la empresa y en base a eso decidir cuales son las mejores fórmulas de teletrabajo, porque pueden ir desde que se funcione perfectamente teletrabajando al 100x1100 a necesidades puntuales de tener que asistir a la oficina o un modelo hibrido de tres días”, narra. Y, además, asegura que “esto solo es el inicio de una nueva fórmula de trabajo en el futuro que va a ser completamente diferente a lo que conocemos hasta ahora". "Que ocho de cada diez trabajadores quieran volver es producto de la falta de adaptación a este medio, este dato irá disminuyendo”, dice.



También, la cuestión que se plantea es las ventajas de esta modalidad como la posibilidad de vivir en el lugar que tu quieras y no donde se ubique la empresa. Patri lo tiene claro, actualmente trabaja de forma presencial una semana si, otra no, pero de pasar al modelo 100x100 de teletrabajo “me iría a vivir a mi ciudad, no me quedaría en Madrid por el tema de trabajar”, cuenta. Un sentimiento que se generaliza cada vez más entre la opinión de los tele-empleados.