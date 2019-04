Un estudio identifica qué personas son más propensas a experimentar prurito

Mayores, mujeres y personas con enfermedad renal crónica (ERC) en etapa 5 no diálisis, enfermedad pulmonar, diabetes y depresión diagnosticada por el médico son los pacientes con mayor propensión a sufrir prurito, según un estudio publicado en la revista 'Clinical Journal of the American Society of Nephrology'.

En estudios de pacientes en diálisis, el prurito es común y tiene varios efectos negativos sobre la salud y el bienestar. Para examinar el tema en pacientes con enfermedad renal menos severa, la doctora Nidhi Sukul, de la Universidad de Michigan (Estados Unidos), y sus colegas proporcionaron cuestionarios a pacientes estadounidenses, brasileños y franceses con etapas 3-5 de ERC que no estaban en diálisis.

Un total de 3.780 pacientes respondieron a una pregunta sobre el prurito. La prevalencia de prurito de moderado a extremo fue de 24 por ciento. En este cuestionario, en comparación con los pacientes sin prurito, los pacientes con prurito indicaron una peor calidad de vida mental y física y una mayor probabilidad de experimentar depresión y sueño intranquilo. Estos resultados informados por los pacientes empeoraron progresivamente con el aumento de la gravedad del prurito.

"Esta investigación nos da una visión de lo importante que es preguntar a nuestros pacientes con enfermedad renal crónica si están afectados por el prurito y cómo lo están. Se ha demostrado que algunos medicamentos mejoran en gran medida los síntomas relacionados con el prurito en un porcentaje considerable de pacientes, pero incluso si no tenemos un tratamiento universalmente eficaz para el prurito, reconocer que el prurito afecta a nuestros pacientes y su calidad de vida los hará sentirse escuchados y mejorará la relación médico-paciente al discutir enfoques que pueden ayudar a proporcionar alivio al prurito", explican los investigadores.