Un estudio desvela la protección sostenible que evita que los tsunamis arrasen las costas: España está avisada

La UNESCO advirtió que la probabilidad de que un tsunami arrasase con la costa mediterránea es alta. De hecho, como ya informó COPE, hay municipios españoles como Chipiona que está adaptándose para reforzar su seguridad frente a este desastre natural. Para ello, ha preparado un protocolo que tienen que seguir los ciudadanos en caso de que se active la alerta por la llegada de una ola gigante. Los vecinos encontrarán una serie de señales y caminos habilitados para el desalojo de la ciudad en tiempo récord.

Pero esta no es la única opción que tienen los pueblos costeros para hacer frente a esta tragedia. Un estudio estadounidense ha demostrado que la presencia de árboles de los manglares reduce el impacto de los tsunamis en la costa. Estas plantaciones típicas del trópico actúan sobre las olas frenando su potencia.

¿Cómo consiguen que un tsunami pase a ser una ola con menos energía? Uno de los autores del estudio es el profesor de la Universidad de Oregón, Pedro Lomónaco. Explica que el conjunto de las raíces de estos árboles, que se conectan bajo tierra, “genera turbulencia en el agua y rompen el sistema organizado de corrientes tanto de oleaje como de un tsunami”.

This is how Mangrove Forests act as a shield against natural calamities like cyclones & tsunamis. Apart from this, they are home to rare species of birds & animals and also act as a breeding place for fish thus providing livelihood to fishermen.#SaveMadaForestFromJaganpic.twitter.com/ITN0mD7NPO