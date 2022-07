España ya desarrolla sus primeros sistemas ante el "gran tsunami del mediterráneo"

El maremoto informativo causado por la UNESCO tras su afirmación de las altas posibilidades de que se produzca un gran tsunami en el Mediterráneo y, por consiguiente España, ya ha llegado hasta las costas españolas. Con el recuerdo del 21 de mayo de 2003 donde un tsunami originado en Argelia alcanzó las baleares o las más de 200.000 mil personas fallecidas en Japón en diciembre de 2011, miles de españoles se preguntan estos días sobre las posibilidades reales de que esto se suceda y de como serían nuestros municipios de la costa mediterránea capaces de soportarlo. Para conformar una idea sobre el caso nacional, el matemático de la Universidad de Málaga y especialista en cálculos relacionados con las alertas, Jorge Macías, junto a Juan Pérez, agricultor y vecino de Chipiona, una de la localidades que podría ser más afectadas por el fenómeno natural y que cuenta con uno de los únicos dispositivos nacionales de protección ante ello, pasan por los micrófonos de "Herrera en Cope" para dar sus respectivas valoraciones e informaciones sobre las posibilidades de que esta predicción se suceda, sus consecuencias y los actuales medios existentes con los que se cuenta para poder contrarrestarlas.

Durante una conferencia de prensa sobre el sistema mundial de alerta contra maremotos "Tsunami Ready", el Secretario de la Comisión Oceanográfica (COI) de Unesco, Vladimir Ryabinin, explicó que "no hay un 100 % de probabilidades de que suceda, pero estas son muy altas y tenemos que estar preparados para ello". Realizando una valoracíón sobre esa contundente afirmación, Jorge Macías se muestran totalmente de acuerdo pero con matices: "La afirmación de la Unesco es totalmente cierta. Lo que hay que tener en cuenta es que es un poco catastrofista y alarmista ya que dicen que va a ser devastador porque esta hablando de olas sobre un metro de altura".

"Es muy probable que ocurra pero también es muy probable que no seamos nosotros quien lo suframos", añade Macías expresando su idea sobre el caso español. Asimismo, tal y como explica el especialista en principio debería darse en el mediterráneo Oriental porque es donde esa actividad sísmica es más importante. Llegados a este punto, el matemático contextualiza el alarmismo recordando los múltiples tsunamis de pequeña escala que se han producido estos años. Es decir, parte de una idea donde las posibilidades de que ocurra son muy altas pero donde atendiendo a la situación geográfica y los daños humanos de los últimos sucesos de similar índole la preocupación sobre el tema debe ser moderada.

Más o menos probable la posibilidad de que esto ocurra con una gran intensidad, la noticia positiva al asunto la pone argumentando que España está en el camino para estar preparada: "En nuestro país nos estamos preparando, estamos a medio camino. El vaso se puede ver medio lleno o medio vacío. Existe ya un sistema de alerta temprana de tsunamis que está en el Instituto Geográfico Nacional que detectaría ese terremoto submarino, su magnitud y donde estaría localizado". Resultante de esto se recoge una serie de datos que se envían a la Universidad de Málaga donde se podría calcular el tiempo que tardaría en llegar esa gran ola y la magnitud de la misma. Con todo esto reunido, se esta previsto con antelación de la llegada de un posible tsunami para así llevar a cabo un dispositivo adecuado para proteger a la población.

El desarrollo y la investigación son fundamentales para conseguir un sistema optimo de alerta y protección. Este proyecto que Jorge Macías lidera, basado en algoritmos y softwares que permiten predecir el suceso y anticiparse, es uno de los principales motivos para poder considera que España esta casi preparada para este tipo de acontecimientos. Del mismo modo, cabe resaltar que ante también existen otras iniciativas pioneras como la de Chipiona, desarrollada para hacer de esta localidad gaditana un sitio totalmente seguro ante este fenómeno natural.

"Es un tema que si comentamos porque si ya se ha dado una vez el caso con el terremoto de Lisboa. Sabemos que somos susceptibles a este fenómeno", expresa Juan Pérez sobre las posibilidades de que la ciudad Chipiona, localidad de donde es vecino, vuelva a sufrir un tsunami. Ante esta situación, como ya se ha mencionado, la localidad cuenta con un plan de minimización de daños basado en el margen de maniobra a través de la información en los ciudadanos sobre como actuar.

Pese a esto, Pérez afirma que "los vecinos no conocen el proyecto en si. Si que se habla sobre los carteles informativos pero como todavía es un proyecto en desarrollo. El problema es que el proyecto todavía no ha llegado a la fase donde se le informa a los vecinos del como, el porque y el cuando". Es decir, pese a que el Ayuntamiento chipionero quiere obtenerla acreditación, Tsunami Ready, dado su sistema de prevención, el proyecto, algo que se plasma en sus propios vecinos, a día de hoy no está 100% preparado para afrontar esta situación.

No redundando en el alarmismo ya que cree que es algo que no sucedará de forma inminente, Juan Pérez muestra en sus palabras la satisfacción de él y sus vecinos por contar con dicho sistema de prevención, casi único en España, pese a no estar totalmente perfeccionado y terminado.