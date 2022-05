Un estudio demuestra que es bueno tomarse un café antes de echarse una siesta

Una de las bebidas más populares y consumidas en nuestro país es el café. Millones de personas lo toman a diversas horas del día, bien por su sabor o por la cafeína, que nos mantiene despiertos y activos durante mucho tiempo. Además, esta bebida ha sido objeto de múltiples estudios científicos, que han estado analizando los beneficios que aporta al cuerpo y que han demostrado sus múltiples efectos positivos en nuestro organismo. Por eso se ha convertido en la bebida matutina de tantísimas personas en todo el mundo.

Y es que con su cafeína, despierta y mantiene con energía a las personas en sus trabajos y demás obligaciones diarias. Los análisis de esta bebida han llegado hasta el punto de determinar cuál es la mejor hora para consumirlo. Todavía hay muchos individuos que prefieren tomárselo por la mañana, en el desayuno. Esto se debe a que la cafeína puede dejarles sin dormir durante muchas horas si lo toman en horas posteriores, degenerando en insomnio por las noches. Ahora, un estudio ha relacionado la siesta de 20 o 90 minutos con el café.

Una combinación efectiva

Al parecer, la mezcla de ambos factores puede ayudarnos a la hora de rendir deportiva y cognitivamente, además, aporta beneficios antioxidantes para la salud y reduce la sensación de cansancio. Mientras dormimos, el cerebro elimina la adenosina, un subproducto de nuestra actividad cerebral que se acumula y genera agotamiento. Aunque parezca contradictorio beber café y echarse una siesta, realmente es muy beneficioso, ya que esta bebida ayudará a que obtengamos la fuerza necesaria para despertarnos antes de que la siesta se vuelva eterna.

Esto se debe a que las propiedades del café tardan una media hora en hacer efecto. Por lo tanto, si nos dormimos una siesta de 20 minutos aproximadamente después de haber bebido café,estamos ayudando a eliminar la adenosina del cerebro y que nos despertemos sin ninguna sensación de cansancio, solo energía. Por lo que no te lo pienses más, si te encuentras cansado todo el día, la "siesta del café" puede ser tu solución. No obstante, hay que recordar que no es recomendable tomar dosis altas de cafeínas al día, porque podrían afectarnos al sueño de por la noche. Sin embargo, en una siesta corta después de haberte bebido un café, tu cuerpo no entrará en estado de sueño profundo. Por lo tanto, estarás eliminando de forma natural la adenosina y te costará menos despertarte.