Estos son los pedidos más raros que han recibido los camareros en un bar: "Me acordaré siempre"

Quedar para tomar algo en un bar, cafetería o restaurante es un gesto muy común en España. Mientras algunos aprovechan el descanso del trabajo a media mañana para salir a tomar un café, otros optan por hacer este plan al terminar la jornada laboral. Otros optan por dejar este plan para el fin de semana, cuando el vermut de los domingos es una cita obligada, aunque también es un buen plan tomar unas raciones en compañía de amigos, pareja o familia.

En cualquier caso, las visitas a locales de restauración dejan multitud de anécdotas que los clientes no dudan en compartir a través de las redes sociales. Es habitual encontrar tuits que se hacen virales en lo que se expone la situación vivida en un bar. En muchos casos, lo irónico de la situación está en una cuenta desorbitada o en un cobro inesperado. En otras, lo reseñable es la atención de los camareros, mientras que también pueden verse en redes denuncias por productos en mal estado.

Sin embargo, otro de de los temas que más se comenta es el de los pedidos más atípicos. Aquellos que los camareros reciben con la boca abierta porque no se esperan esa comida o bebida. Aunque estas peticiones sean tan variadas como cada persona que llega al bar, algunas son tan sorprendentes que no pueden dejar de compartirlas.

Un hilo con muchas curiosidades

Los pedidos raros que se hacen en la hostelería son variados. Una cuenta de Twitter ha preguntado sobre cuál es la petición más rara que han recibido. Uno de los usuarios que respondió a este hilo contó varias experiencias en un solo tweet: “Café con leche con tapa de boquerones con vinagre, bocata de chorizo Revilla untado el pan con Nocilla, un postre de sandía con ketchup”. Un combo excepcional.

¿Cuál es el pedido más raro que te han hecho? — Soy Camarero (@soycamarero) August 25, 2022





Otra cuenta contó otra historia: “Un inglés me pidió un café y patatas fritas. Desde la barra no lo veía bien, pero creo que las mojaba en el café”. Como si de unos churros o de unas galletas se trataran.

Un twittero contó una forma de tomar la cerveza que, para él, era totalmente desconocida: “Lo más raro una clienta, me acordaré siempre, me pidió una jarra de 0,5L de Vol-Damm y luego me pidió tabasco para echarle a la cerveza”. Pero otro usuario le respondió diciendo que era algo más normal de lo que parecía.

La cerveza ha tenido acompañantes muy diversos, pero también ha sido el propio acompañante. Una cuenta ha comentado que un cliente le pidió un “vaso de tubo, 3 dedos de Martini rojo y hasta arriba de cerveza... hace 2 semanas”.

Otro escribía: “Cerveza sin NADA de espuma. Le dejé un hilillo de espuma solamente y aún así me hizo quitárselo con una cucharilla”. Pero además, hay alguno que quiere aprovecharse del camarero, como cuenta este tweet: “Un carajillo pero que le dejara la botella en la mesa”.

Las respuestas son tan variadas y tan particulares que todas merecen mención a parte. El tweet en cuestión ha recibido más de 400 respuestas y más de 70 tweets citados con contestaciones a la pregunta. Situaciones atípicas, pero extraordinariamente habituales para los profesionales de la hostelería en España.