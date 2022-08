Estos son los pasos que debes seguir si encuentras una salamanquesa en casa durante el verano

El verano lleva consigo un aumento de las temperaturas, lo que supone que multitud de insectos y otros pequeños animales aparezcan a menudo en nuestra casa o lugar de trabajo. Algunos, como los mosquitos, resultan realmente molestos, y es que muchas veces cuando abrimos la ventana por la noche para disfrutar de una pequeña brisa después de un día abrasador, estos insectos se cuelan en casa y despertamos llenos de picaduras.

Sin embargo, no todos los animales que aparecen debido al calor son tan poco agradables como los mosquitos. Es el caso de las salamanquesas, pero, ¿qué son exactamente? Según la Real Academia de la Lengua Española (RAE), se trata de un "saurio de la familia de los gecónidos, de unos ocho centímetros de largo, con cuerpo ceniciento. Vive en las gritas de los edificios y debajo de las piedras, se alimenta de insectos y se la tiene equivocadamente por venenosa".

Se trata de un reptil que es inofensivo, pero que puede sorprendernos, ya que se mueve con mucha agilidad. Aunque suelen vivir en las riberas de los ríos, también lo hacen en ciudades. Aquí, es más habitual encontrarlas en edificios con bastantes años, cuyas paredes son realmente gruesas y porosas. Por eso, aunque encontrarlas en casa es poco probable, no es de extrañar verlas corriendo por la terraza o el jardín en esta época del año.

Además, es muy importante no confundirlas con las salamandras, ya que, aunque tengan nombres parecidos, los animales son completamente distintos. Estos últimos son unos anfibios de color negro, con manchas amarillas por el cuerpo y que solo encontrarás en zonas acuáticas.

¿Qué debo hacer si me encuentro una salamanquesa?

Como ya hemos comentado, las salamanquesas son inofensivas, no van a tener intención de acercarse a un ser humano ni de provocarle ningún daño, aunque a nosotros, en algunas ocasiones, no nos resulten agradables. Es cierto que puede resultar chocante ver una en casa, pero pueden resultar beneficiosas.

Podemos intentar atraparla para soltarla en la terraza, pero nos va a resultar bastante complicado. Eso sí, no intentes atraerlas poniéndoles comida, ya que no le harán ningún caso. Recuerda que se alimentan de insectos, así que pueden ayudarnos a tenerlos a raya si habitan en casa. Es habitual verlas trepando por las paredes, ya que en sus patas tienen una especie de láminas que hacen de efecto ventosa. Sin embargo, esto no tiene ningún efecto en los humanos ni en el interior de casa.

Habrá a quienes este animal le resulte desagradable, mientras que otros disfrutan con su presencia, corriendo de un lado a otro del jardín y viendo como se esconden, constantemente, en cualquier grieta o agujero de la pared.