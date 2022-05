Estos son los alimentos que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según la OMS

En 2022, el cáncer continúa siendo una de las principales causas de mortalidad en el mundo. "Supone el 20 % de todas las muertes registradas en la región europea, aunque entre el 30 y el 40 % de los registrados son evitables", apuntó la OMS en el Día Mundial del Cáncer. Asimismo, según la 'International Agency for Research on Cancer', el pasado 2020 se detectaron 19,3 millones de casos nuevos en el mundo.

No obstante, como consecuencia de la pandemia por coronavirus, muchos diagnósticos de cáncer no han sido detectados al haber estado acaparado por la covid-19. De hecho, un informe del Parlamento Europeo, afirmó que un millón de casos de cáncer no fueron diagnosticados en Europa por culpa de la pandemia, ya que el colapso de la sanidad impidió que se llevaran a cabo 100 millones de pruebas. De la misma manera, uno de cada cinco pacientes de cáncer no recibió a tiempo el tratamiento, la intervención quirúrgica o la quimioterapia necesaria.

Como consecuencia, a lo largo de los años se han llevado a cabo diferentes estudios para detectar que componentes o alimentos pueden potenciar el riesgo a sufrir algún tipo de cáncer. Después de varias investigaciones, se ha afirmado que hay algunos compuestos químicos que pueden resultar siendo carcinógenos.

Carne roja y procesada

En 2015, la Organización Mundial de la Salud publicó un informe en el que advertía del exceso de consumo de carne roja y carne procesada, ya que podía favorecer el cáncer de colon. Incluso la carne roja comenzó a catalogarse como probablemente carcinógena, mientras que la carne procesada pasó a señalarse como carcinógena para los humanos.

Concretamente, se apuntó que consumir más de 50 gramos al día de carne procesada, como pueden ser las salchicas, los embutidos o las carnes ahumadas, aumentaba un 18% las posibilidades de padecer cáncer de colon y recto. Al igual que estima que un 3,3% de las muertes en Europa se pueden prevenir reduciendo a menos de 20 gramos al día el consumo de carnes procesadas.

Esto se debe a que estos alimentos pueden contener aminas heterocíclicas (AHC) e hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), químicos que se forman en la carne con músculo (vaca, cerdo, aves, incluso pescado), cuando se cocinan a altas temperaturas, según el Instituto Nacional del Cáncer, en EE. UU. Respecto a esto, El Predimed, un ensayo europeo en nutrición, corroboró que el disminuir el consumo de este tipo de carne reduce los casos graves de cáncer de mama y otras enfermedades cardiovasculares.









Alcohol

Al igual que el tabaco siempre ha sido uno de los grandes causantes del cáncer, el alcohol también tiene un gran peso en el aumento del riesgo de esta enfermedad. En este caso, el consumo de alcohol fomenta el riesgo de desarrollar cáncer de hígado, esófago, mama, colorrectal, cabeza y cuello, concretamente cánceres de boca, nariz, senos paranasales, glándulas salivales, garganta y ganglios linfáticos en el cuello

Además, hay que tener en cuenta que cuanto más se consuma, también irá a más el riesgo de cáncer de la laringe, esofágicos y de la cavidad oral, dado que son las zonas que tienen contacto directo cuando se ingiere el alcohol.

Según unos investigadores de la Universidad Complutense de Madrid, el etanol es uno de los componentes de las bebidas alcohólicas que resulta ser más dañino. Lo mismo pasa con el acetaldehído, que se produce en el organismo como un subproducto del metabolismo del alcohol, el que también puede ser carcinógeno cuando es inhalado.

Asimismo, también afecta a nivel hepático, ya que el aumento de los niveles de etanol en el hígado supone que todas sus funciones se van a centrar en la transformación metabólica del mismo, lo cual provoca una alteración en el metabolismo. Este consumo también afecta a las hormonas, lo que deriva en una descomposición de los estrógenos. Esto provoca que se de un aumento de hormona en sangre, siendo un factor de riesgo para los cánceres de mama, ovarios y útero.









Bebidas y comidas ultraprocesadas



De igual manera, tal y como señala un estudio de Clinical Nutrition, además del alcohol, la ingesta de bebidas y comidas ultraprocesadas también se asocia con un mayor riesgo de cáncer colorrectal. Estas bebidas son aquellas que tienen formulaciones industriales con más de cinco ingredientes, con sustancias añadidas como azúcar, grasas y aditivos. Esto se debe a que, según el estudio de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), un 10% más de ingesta de estos alimentos y bebidas aumenta un 11% el riesgo de desarrollar este tipo de cáncer.