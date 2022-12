Este es el vídeo viral sobre un idioma que nadie habla pero que todos entienden: "¿Por qué lo comprendes?"

Imagínate que escuchas un idioma que no hablas, pero que entiendes perfectamente. Parece de ciencia ficción, pero es real. Si no me crees, te invito a escuchar este audio:

Como habrás comprendido, es Carlos Valcárcel, lingüista de la Universidad de Vigo y divulgador en redes sociales de interlingua, la lengua que nadie habla, pero todos comprenden. En los últimos meses se ha vuelto viral un vídeo suyo en TikTok en el que explica por qué somos capaces de entender este idioma.





Carlos ha contado a COPE que el interlingua es "una lengua artificial" que diseñó un grupo de lingüistas miembros de la Asociación de la Lengua Auxiliar Internacional. La financiación la otorgó la filántropa estadounidense Alice Vanderbilt Morris y comenzó a crearse en 1924. Pretendían crear una lengua partiendo del latín, porque es "la que da más vocabulario técnico aporta a las diferentes lenguas internacionales". Pero también se fijaron en "una experiencia previa de simplificación del latín", como cuenta Valcárcel. Este proyecto se llamó 'interlingua de Peano' o 'Latino sine flexione' y lo realizó un matemático italiano: Giuseppe Peano.

La finalidad al crear interlingua era crear una lengua auxiliar, es decir un idioma que utilizan para comunicarse entre personas con lenguas maternas distintas. Por eso, la idea original es "favorecer la comunicación internacional entre profesionales". Pero además se buscaba que "fuese comprendida de manera inmediata por personas sin necesidad de aprender la lengua". Algo que se consigue con creces.

El secreto está en su origen

"Es muy fácil de comprender tanto oral como escrito por hablantes de lenguas románicas, pero también por hablantes de lenguas hindoeuropeas", explica. Y esto se debe a cómo se añaden palabras al diccionario de interlingua: "Usando las raíces comunes que ya tienen las lenguas".

El experto pone el ejemplo de la palabra corazón, que en interlingua es 'corde'. Se escogió esa palabra "porque tenemos en casi todas las lenguas románicas y no románicas la palabra 'cordial'", explica Valcárcel. Y se comprueba que en latín también exista. "Eso hace que la gente entienda todo lo que se dice sin estudiarlo previamente porque interlingua ya está en sus lenguas", subraya el académico.

"No ha tenido mucho éxito porque es una lengua pensada para profesionales internacionales", reconoce Valcárcel. Y es que, aclara que "no es una lengua pensada para el pueblo en general". Y sobre su divulgación, "la comunidad no es algo en lo que trabajen mucho", cuenta. Además, se requiere financiación, algo de lo que no dispone ahora mismo la comunidad que lo difunde, la Unión Mundial pro Interlingua.

Valcárcel descubrió el interlingua en Wikipedia. Estaba escribiendo su tesis cuando de repente se topó con este idioma. Cuando se dio cuenta de lo sencillo que resultaba de comprender, continuó aprendiéndolo.

Se quedó ahí, hasta que un día quiso mandarle unos deberes distintos a sus alumnos. Les animó a probar a aprender francés utilizando las redes, grabándose vídeos cortos. Pero antes de exigírselos, quiso testarlo él mismo. Para comprobar si las filmaciones les llevarían mucho tiempo, utilizó el interlingua, porque era un idioma que no hablaba fluidamente. Su sorpresa llegó a los pocos días, cuando recibió cientos de visitas y mensajes de gente sorprendida con el idioma: "Seguí porque veía que entraba gente de diferentes lenguas y me comentaba los vídeos en sus lenguas". Habló con la Universidad y decidió continuar con el perfil, pero hablando de lo que sabe: "De lenguas románicas y de aprendizaje de lenguas".

Si después de este artículo te han entrado ganas de aprender interlingua, Valcárcel te anima: "Yo creo que una persona media podría hablar fluidamente interlingua con dos o tres sesiones semanales en pocas semanas". Es solo cuestión de tiempo.