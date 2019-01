Estas son las reacciones y las muestras de cariño a la familia de Julen

Las reacciones al trágico suceso en Totalán se suceden. Desde el momento en el que se ha conocido la noticia, muchísimas personas han mostrado a través de las redes sociales el respeto y el cariño a la familia del pequeño.

Tras el fatal hallazgo del pequeño han comenzado a conocerse las primeras reacciones, entre ellas la de la Casa del Rey, que ha expresado su "dolor más profundo" y su "pésame más sentido" a toda la familia de Julen.

"Nuestro dolor más profundo y nuestro pésame más sentido a toda la familia de Julen. Y nuestro reconocimiento a todas y cada una de las personas que, sin descanso, han demostrado su solidaridad sin límites", refiere la Casa de S.M. el Rey en su cuenta oficial de Twitter.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado su "apoyo y cariño" a los padres y seres queridos de Julen.

"Toda España se suma a la tristeza infinita de la familia de Julen. Hemos seguido de cerca cada paso para llegar hasta él. Siempre agradeceremos el incansable esfuerzo de quienes lo buscaron durante todos estos días. Mi apoyo y cariño a sus padres y seres queridos", ha comentado Pedro Sánchez en su cuenta oficial de Twitter.

Ministerio del Interior y Guardia Civil han expresado su pésame y condolencias a la familia de Julen. "Después de días de intensa búsqueda y trabajo incansable, el cuerpo del pequeño Julen ha sido hallado sin vida en el pozo de Totalán", decía el tweet del ministerio del Interior.

En su tuit la Guardia Civil afirma: "Desgraciadamente...a pesar de tanto esfuerzo de tanta gente, no fue posible...#DEPJulen Nuestras más sinceras condolencias a sus familiares".

El presidente del PP, Pablo Casado, ha transmitido su pesar y ha lamentado que la esperanza haya dado "pie al drama".

"Tras días de angustia no ha podido ser y la esperanza ha dado pie al drama por perder al pequeño Julen en Totalán. Un fuerte abrazo a sus padres, José y Vicky, en este momento de indescriptible dolor y ánimo a los equipos de rescate que han dado lo mejor de sí mismos", ha escrito el líder del PP en su cuenta de Twitter.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha anunciado que el Ayuntamiento de la localidad va a declarar luto oficial por la muerte de Julen.

En su cuenta en Twitter, De la Torre ha expresado que el fallecimiento de Julen "ha sido desgarrador, aunque también una lección de solidaridad y cooperación, de ingeniería humanitaria, como ha dicho Ángel García Vidal (el ingeniero de Caminos y Canales que ha coordinado las obras del operativo de rescate) para recordar siempre".

El cantante Alejandro Sanz ha sido uno de los primeros en reaccionar a la noticia y escribía en su cuenta de twitter: "Hasta siempre Julen corazón, no sabes cuanta luz has derramado sobre las almas de tod@s. Un abrazo emocionado a la familia y a los equipos de rescate gracias por no desfallecer nunca".

Por otro lado, el actor, Antonio Banderas, decía: "Consternado por este triste final. DEP pequeño Julen."