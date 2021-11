¿Estamos en la sexta ola? La cifra de contagios se dispara un 80% en noviembre

La opinión de los expertos consultados por COPE está dividida entre los que creen que hemos entrado en una sexta ola de la pandemia del coronavirus que no se parece en nada a las anteriores y los que prefieren pensar que el aumento de casos de los últimos días es solo un repunte dentro de la quinta ola.

El doctor Juan Carlos Galán, jefe del área de virología del Hospital Universitario Ramón y Cajal, de Madrid, y Jefe de grupo CIBER (Centros de Investigación Biomédica en Red) reconoce en COPE que “es cierto que los valores de España son muy buenos, con poca incidencia, tasa de hospitalización baja y unas coberturas vacunales envidiables para el resto de Europa, pero también es cierto que el coronavirus sigue transmitiéndose de manera muy eficaz y generando problemas en otras partes del mundo y eso, inevitablemente, nos puede generar también problemas a nosotros”.

Lo cierto es que los datos demuestran que la situación es mucho mejor que hace un año, con una décima parte de los hospitalizados por SARS-COV2.

¿SEXTA OLA?

El análisis de los datos aportados por el Ministerio de Sanidad hablan por sí solos:

1) -Desde que comenzó noviembre, la Incidencia Acumulada a 14 días ha aumentado un 80% en España (96,12 casos en la actualidad), aunque seguimos lejos de los datos que registran otros países de nuestro entorno.

2) -Los niños y los antivacunas son las personas con más riesgo de contagiarse. Por eso, una de las características de este repunte de casos son los brotes en los colegios.

3) -El 70% de los hospitalizados por coronavirus no ha recibido la vacuna. Esa cifra se eleva al 80% en Madrid y baja hasta el 30% en Castilla y León y Extremadura. En Cantabria y Murcia, todos los ingresados en unidades de cuidados intensivos no han recibido ninguna dosis.

4) -Los hospitales siguen con una presión baja con un 1,8% de ingresos y un 4,9% de la UCI ocupadas por pacientes con coronavirus. Las comunidades con mayor presión en estas unidades son La Rioja (13,21 %), Aragón (10,9 %), Baleares (8, 8 %) y Cataluña (8,1 %).

5) -El grupo de edad con más positivos es el de 20 a 29 años (casi 300.000 desde junio de 2021) aunque los datos de Sanidad demuestran que el grupo de edad de 80 a 89 años es el que registra mayor número de hospitalizados (7.500 ingresos de mayores de 80 años) y, además, duplican al resto de tramos de edad en mortalidad.

6) -El grupo más numeroso que tuvo de ingresar en las unidades de cuidados intensivos es el que va de los 60 a los 69 años (1.200 personas de esas edades).









Valorando estos datos, Salvador Macip, profesor e investigador de Ciencias de la Salud de la UOC, recuerda en COPE que “lo estamos fiando todo a las vacunas, las vacunas funcionan muy bien y han reducido la mortalidad a mínimos, pero las vacunas no evitan todos los contagios. Por tanto, aunque estemos bien vacunados, siempre habrá un porcentaje de personas que se infecten o cojan una COVID grave mientras el virus siga circulando. A esto hay que añadir que los no vacunados son los que más vemos ingresados en los hospitales”.

MEJOR QUE HACE UN AÑO

A pesar de que la situación epidemiológica en España es mucho mejor que en Europa, el doctor Juan Carlos Galán reconoce en COPE que “llegamos al invierno y la confluencia de gripe con coronavirus podría generar algún tipo de carga en los hospitales, tenemos que seguir atentos, pero no me atrevería a hablar del comienzo de una sexta ola como tal”.

Otros expertos van más allá, como el profesor Salvador Macip, que recuerda en COPE que “España y Portugal son los países de Europa que presentan mejores datos epidemiológicos, con un contagio bajo debido a una buena vacunación de la población y al control de casos en verano, pero está toda Europa en subida de contagios y es posible que veamos ese ascenso también en España y habrá que estar atentos”.

A mediados de noviembre de 2.020, la incidencia acumulada en España a 14 días era de 470,2 casos por 100.000 habitantes, con tendencia a la baja tras el pico alcanzado el 5 de noviembre. Hoy es de 96,12%, con una tendencia al alza desde el 14 de octubre (40,5 de I.A).

Otro indicador que marca la diferencia es la gravedad de esos contagios. Hace un año, había 20.452 pacientes covid hospitalizados (con un 16,5% de camas hospitalarias ocupadas por coronavirus), frente a los 2.260 actuales (una ocupación hospitalaria del 1,8%). Además, las UCI han pasado en un año de tener 3.156 pacientes covid (el 16,5% de las camas UCI ocupadas) a 447 (4,9% del total de camas).

Por eso, el jefe de Virología del Hospital Ramón y Cajal insiste en COPE en que “la situación epidemiológica general no justifica la implementación de nuevas medidas restrictivas, que no serían bien recibidas por la población. Respecto al certificado COVID, con tasas tan altas de vacunación, no tiene sentido porque todo el mundo lo tendría. Eso tiene sentido en países donde las coberturas están escasamente en el 60% de la población. No creo que, a día de hoy, ninguna sea necesaria, pero si tenemos que seguir vigilando y que todo el mundo sea consciente de que el COVID sigue ahí presente”.