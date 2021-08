Estabilizado incendio de Carracedo (Zamora) tras quemar más de 100 hectáreas

El incendio forestal declarado el miércoles por la tarde en Carracedo, una pequeña pedanía de Ayoó de Vidriales (Zamora), se encuentra ya estabilizado este jueves después de quemar algo más de cien hectáreas de superficie forestal, parte de ella arbolada.

El fuego, que ha quedado estabilizado tras el trabajo nocturno de las brigadas y los retenes de maquinaria y el regreso este jueves por la mañana de los medios aéreos de extinción, ha afectado a tres términos municipales de Zamora, ha informado la delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Clara San Damián.

El incendio, que se declaró a las afueras de Carracedo en dirección a Ayoó de Vidriales, ha quemado terrenos tanto de este municipio como de los vecinos de Fuente Encalada y Santibáñez de Vidriales.

Aunque ya no tiene llama, se considera aún activo porque no está controlado del todo y existen posibilidades de que pueda reactivarse, aunque los equipos de extinción trabajan en la zona para que eso no ocurra, según ha detallado San Damián.

El incendio, del que aún no se ha determinado las causas, es el segundo que se declaró en menos de 48 horas en Carracedo, un pueblo de 32 habitantes en el que el pasado lunes se originó de forma intencionada otro fuego que requirió la intervención de medios aéreos y terrestres y que quemó más de dos hectáreas de pasto.

En las últimas horas han trabajado en las labores de extinción siete helicópteros y seis aviones junto a seis técnicos, nueve agentes medioambientales, siete brigadas especializadas, cuatro retenes de maquinaria, tres autobombas, nueve cuadrillas de tierra y dos nocturnas y Protección Civil.

Esos medios de extinción de la Junta de Castilla y León, la Xunta de Galicia y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico han estado coordinados desde los puestos de mando de León y de los servicios centrales de extinción y el centro de mando avanzado instalado en la zona.

En las últimas horas, los medios de extinción también han trabajado en otro incendio forestal aún activo en la provincia de Zamora, que ha afectado al término municipal de Hermisende y ha movilizado cinco medios aéreos, uno de ellos procedente de Portugal y dos de Galicia, junto a numerosos medios terrestres.

Las primeras estimaciones apuntan a que el incendio de Hermisende podría haber afectado a unas cuarenta hectáreas de terreno, según cálculos municipales.