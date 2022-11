Esta es la sorprendente lista de celebridades vetadas por Rusia: hay una ausencia destacada

La invasión rusa de Ucrania lleva casi nueve meses activa y aún no se ve una resolución cercana. Este martes la tensión se elevó a causa de la caída de dos misiles en Polonia. Aunque al principio algunas informaciones apuntaban a que eran de procedencia rusa, finalmente se desechó esa teoría. Los servicios de inteligencia occidentales pudieron confirmar que las bombas venían de un desvío de los misiles antiaéreos ucranianos.

Sin embargo, el armamento no es la única herramienta que pueden usar los gobiernos que se encuentran enzarzados en un conflicto bélico. La diplomacia también es determinante en estos choques de poder. Y las formas en la que se materializan estos 'ataques' son variadas. Pero una de ellas es a través de la prohibición de internarse dentro de sus fronteras a personajes ilustres de esos países que representan una amenaza. Es decir, vetándolos.

Rusia ha elaborado una lista en la que se ha puesto la cruz sobre algunos de los rostros más reconocidos de Occidente por su apoyo a Ucrania. Aunque algunas celebridades sean esperadas, hay una gran ausencia destacada.

Personalidades vetadas en Rusia

Varias personas del mundo del espectáculo se han visto envueltas en esta prohibición. En primer lugar, el reconocido actor afroamericano Morgan Freeman. También Jim Carrey, que desde que comenzó la carrera presidencial de Donald Trump se mostró contrario a este. Pero además, dibujó varias viñetas al comienzo de su mandato, en el que criticaba satíricamente la relación que Trump tenía con Vladimir Putin.

Junto a estos artistas, tampoco podrá acceder a Rusia la escritora Margaret E. Atwood. Es la autora de la obra 'El cuento de la criada'. Tras conocerse el veto, la canadiense ironizó en Twitter con la imposibilidad de pisar suelo ruso. "Jim Carrey y yo habíamos planeado un fin de semana travieso en Moscú. Creo que tendrá que ser en Kiev".

Dang! @JimCarrey and I had planned a little naughty weekend getaway in Moscow. Guess it will have to be Kyiv instead. https://t.co/FzGkiqiVJK — Margaret E. Atwood (@MargaretAtwood) November 14, 2022





Ante este mensaje, Carrey respondió "Siempre tendremos París".

Yes @MargaretAtwood, I’m afraid the worst has happened. We’re banned from Russia??…but the problems of 100 Canadians don’t amount to a hill of beans in this crazy world! We’ll always have Paris. Here’s looking at you kid. ???? https://t.co/yLtE0WwbNV — Jim Carrey (@JimCarrey) November 15, 2022





Otro de los célebres personajes que aparecen en la lista es el fundador de Meta, Mark Zuckerberg. Además, han añadido al que fuera senador estadounidense, John McCain, a pesar de que falleció en 2018. Otro político del país, el presidente Joe Biden, ha aparecido en la lista, junto a muchos de los miembros de su familia.

No es el único líder de naciones occidentales que se suman a la lista. El que fuera premier británico, Boris Johnson, así como el actual primer ministro, Rishi Sunak.

El chef José Andrés es una de las personas vetadas de nuestro país. Tanto él como su fundación han acudido a zonas fronterizas para asegurar el alimento a personas que lo necesitaban.

Sin embargo, en esta lista, por mucho que busques, no va a encontrar un nombre: Donald Trump. El ex presidente estadounidense y recientemente pre-candidato republicano no está entre los vetados en Rusia.

Las balas no son las únicas armas

Hay muchas más, entre ellas, el conocido como 'soft power'. A través de él, se intenta convencer a los ciudadanos de los demás países sobre lo positivo que es el modo de vida de un país sobre otro. En definitiva, intentar conquistar el mundo desde un punto de vista cultural.

Pero puede aplicarse al intento de controlar las infraestructuras y la logística de un país, sometiéndole indirectamente a las directrices que marque la nación dominante. Una de las armas que están entrando en juego son las redes sociales. TikTok es la red social que China plantea como el puente desde el cuál exportar una visión del mundo concreta.