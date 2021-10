España, modelo frente al covid en Europa, es uno de los pocos países que ha llegado al riesgo bajo de contagio

El pasado jueves, España alcanzaba, por primera vez desde julio de 2020, el riesgo bajo de transmisión de covid, es decir, el número de casos por 100.000 habitantes en 14 días se situaba por debajo de 50. Este indicador, sumado al descenso en el número de casos, la bajada en las hospitalizaciones y en la cifra de fallecidos reflejan que en nuestro país se va doblegando la pandemia. En Europa la tendencia también es descendente, pero hasta la fecha, solo Polonia ha logrado alcanzar el riesgo bajo como ha hecho España.

La incidencia acumulada en España se sitúa en 46,08 casos por 100.000 habitantes en dos semanas, una cifra que sigue en descenso. Esta situación se ha conseguido gracias a la campaña de vacunación, más del 78 % de la población ya cuenta con la pauta completa y a las restricciones impuestas por las comunidades, así como a las medidas de protección individual de los últimos meses.

En las pasadas dos semanas se ha registrado un total de 21.863 positivos, y en el informe de este lunes se han añadido 49 nuevos fallecimientos, en comparación con 64 el lunes pasado. Por otra parte, la tasa de positividad se sitúa en el 2,07 por ciento, frente al 2,14 por ciento del pasado viernes. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que este dato se encuentre por debajo del 5 por ciento para considerar como 'controlada' la propagación del virus.

España como modelo en Europa

En Europa, las cifras varían en función de los distintos países. Polonia cifra sus contagios por debajo de los 36 por cada 100.000 habitantes, seguida de nuestro país. En tercer lugar se encuentra Portugal, con una incidencia acumulada de 90 casos a 14 días. La gran afluencia de brasileños en el país ha hecho que la variante procedente de dicha región haya afectado en gran medida a nuestro país vecino. El pasado 1 de octubre entraron en la 'nueva normalidad', lo que implica la ausencia de restricciones en restaurantes, así como la obligatoriedad de usar mascarilla en espacios cerrados.

En Francia la incidencia ronda los 100 casos por 100.00 habitantes, aunque en más de la mitad de los departamentos del país tienen entre 10 y 50 casos de incidencia acumulada. Respecto a las cifras de vacunación, más de 50 millones de franceses han recibido al menos una dosis de la vacuna, entre los 67 millones de habitantes del país, y aunque la evolución es favorable, el Gobierno todavía se mantiene cauto.

Italia refleja unos datos de incidencia acumulada que ronda los 148 casos a 14 días, una cifra tres veces superior a la de España. El 80 por ciento de la población ha recibido la pauta completa de la vacuna y la sensación entre los italianos es de haber vuelto a la normalidad. Todas las regiones están en zona blanca, lo que supone la eliminación de las restricciones, manteniendo el uso de la mascarilla en espacios cerrados.

Por su parte, en Bélgica apuntan a 233 casos por 100.000 habitantes, una cifra que, aunque desciende con el paso de los días, está lejos de situarse en el riesgo bajo deseado. El proceso de vacunación parece haberse estancado en el 72% de la población y las hospitalizaciones están sufriendo un leve repunte. En cuanto a las restricciones en el país, la mayoría se han levantado salvo el uso de mascarilla en el transporte público y los espacios cerrados.

Reino Unido es uno de los países con peores datos superando los 340 casos de incidencia acumulada en dos semanas. El pasado mes de julio se levantaron la mayoría de restricciones y pese a los malos datos, no se han vuelto a imponer. El uso de la mascarilla no es generalizado, aunque es obligatorio en algunas ocasiones, como en el transporte público de Londres por orden del alcalde de la ciudad. En los lugares de trabajo y ocio se vive como si no hubiera pandemia.