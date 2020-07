Cuando tu ERTE es el mismo que si no tuvieras hijos

El cobro de los ERTE ha sido un problema para muchas personas y para algunas aún lo sigue siendo. Según ha podido saber COPE son muchos los trabajadores con familia que están cobrando la misma prestación que si no tuvieran hijos. Quieren recuperar la diferencia y hacerlo cuanto antes pero desde el Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE) no les dicen ni cuándo ni cómo.

Cristina Valdivielso trabaja en recursos humanos en el sector de la óptica y está en esta situación “yo tengo tres hijos y por eso me correspondería una cantidad, pero la prestación que me han dado es la misma que si no tuviera hijos”. Calcula que son dos millones de afectados y los importes denuncian pueden variar significativamente. Así por ejemplo las cuantías mínimas sin hijos para un ERTE de suspensión, que implica que la totalidad del pago es a cargo del SEPE, es de 500 euros y con uno o más hijos pasa a ser de 671 euros. Las máximas sin hijos son de 1.100 euros, 1.250 con un hijo y algo más de 1400 con dos hijos o más.

En una nota emitida el pasado 12 de abril el SEPE asegura que “regularizará de oficio el aumento de las cantidades a quienes tengan derecho y no se disponga del dato de los hijos a cargo, sin que las personas tengan que llevar a cabo reclamación alguna”. Pero a Cristina no esto no le convence ni para ella ni para el centenar de empleados de la empresa que fabrica lentes de contacto a medida para la que trabaja porque “no dicen ni cómo ni cuándo”.

Y por ello tanto ella como Juan García, director de personal del grupo SIFU, empresa multiservicio con 7.000 empleados, recomiendan una doble vía de reclamación. Por un lado, que cada afectado plantee una demanda individual ante el SEPEy por otro que comunique el problema a su empresa para que, a su vez, también haga llegar la información y pueda abonarse la diferencia.

Aún así los dos lamentan el vacío telemático del SEPE que se ha limitado a habilitar para las empresas unos correos electrónicos a los que remitir la información en lugar de ofrecer a las compañías formatos directamente digitalizables. “Mucho más sencillo sería si permiten que las empresas envíen un nuevo excell, como el que ya enviaron para solicitar el cobro de la prestación, con unas columnas adicionales con los datos de los hijos porque eso lo reciben directamente en su sistema en lugar de de forma individual la reclamación una a una de cada trabajador afectado” subraya Valdivielso.

Al final, y según señala García dado que “es un error administrativo y que no es culpa ni de la empresa ni del trabajador, creo que tendrán efectos retroactivos y que se abonarán en un único pago al igual que se ha hecho con las prestaciones retrasadas por no haberse abonado”.