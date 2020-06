El error que cometes siempre cuando metes tus calcetines en la lavadora y que puede arruinar tu colada

La lavadora podría ser, para muchos, uno de los mejores inventos de la humanidad. A diferencia de la fregona, que se usó por primera vez en España, la lavadora eléctrica fue creada en 1910 por un ingeniero estadounidense llamado Alva John Fisher. Antes, hubo una primera patente registrada en Inglaterra en 1690 en la categoría de "Washing and Wringing Machines" y en 1862, Richard Lansdale exhibió su "lavadora giratoria compacta" en la Exposición Universal de Londres.

Sin duda alguna, la lavadora ha cambiado nuestra forma de relacionarnos con nuestra propia ropa. Atrás quedan los lavados en el río o a mano en casas. La lavadora permite de una manera rápida y eficaz dejar nuestra colada completamente limpia. Sin embargo, nuestra relación con la máquina no siempre es la correcta. El primer problema que encontramos es que cada fabricante de lavadora impone un uso diferente. Esto provoca que en muchas ocasiones no sepamos bien cómo funciona una lavadora nueva o que nunca hemos usado. Pero también suele pasar que no sabemos tampoco lavar adecuadamente con la lavadora que tenemos en casa, bien porque desconocemos funcionalidades de la máquina o por creencias añejas o completamente equivocadas.

NO LAVAR SIEMPRE EN AGUA FRÍA

Un error muy común es pensar que lavando la ropa siempre en frío nos aseguramos de que nuestras prendas no van a resultar dañadas. Es verdad que si utilizamos una temperatura de agua o caliente nos exponemos a que algunas de nuestras prendas encojan. Pero no es bueno tampoco para muchas de nuestras prendas lavar siempre en frío. Jenifer Provateare, una experta que lleva más de veinte años desarrollando productos para la industria de las lavadoras, ha señalado en un artículo en "The Washington Post" que el agua fría no siempre es mejor y puede lavar mal la ropa o dejar olores. “Lea las etiquetas, puede que recomienden usar agua templada. Una buena regla es utilizar siempre la temperatura más caliente que aguanten tus prendas porque, en general, se van a limpiar mejor con agua caliente”.

Una realidad que mucha gente desconoce y que nuestra ropa puede sufrir de forma reiterada. Pero, ¿entonces cómo debo saber a qué temperatura lavar cada prenda? La experta nos señala que hay que separar la ropa pero no sólo atendiendo a si es blanca o de color. "Lo ideal es observar las etiquetas de cada prenda para conocer la temperatura a la que debe lavarse y hacer coladas en función de ésta. Son suficientes dos montones, frío y templado, pues muy pocas prendas se lavan a temperatura caliente. Una vez echa esta separación, lo ideal es separar también las prendas por colores". Es decir, la experta recomienda en primer lugar revisar las etiquetas y hacer una distinción según la temperatura que precisan dichas prendas. Después, entre esos dos montones separamos la ropa de color y la blanca. “Puedes terminar con montón de pequeños lavados, pero la ropa lucirá mejor y durará más”, señala Provateare. Eso sí, debemos también tener en cuenta que no podemos abusar de los lavados puesto que es negativo para el medioambiente. Por ello, es aconsejable esperar a tener acumulada mucha ropa en alguno de esos cuatro montones y, si no está muy sucia la ropa, utilizar programas cortos.

ASÍ DEBES METER LOS CALCETINES EN LA LAVADORA

Para lavar correctamente la ropa, también tienes que echar la cantidad justa de detergente. Es cierto que las manchas necesitan fuerza para ser sacadas, y cuánto más detergente se ponga, más tendrá. Pero poner más detergente no siempre es productivo, incluso todo lo contrario. Y si usas lejía, especial cuidado: los elásticos de calcetines y calzoncillos apenas soportan un par de lavados con ella.

Hablando de los calcetines: Para evitar que se pierdan en la colada, asegúrate de que tus calcetines entren primero en el tambor y si es en la parte posterior mejor. Esto les impide acabar en el sello de goma y salir empapados pero no lavados adecuadamente. Lo fabricantes también recomiendan lavarlos del revés a una temperatura de 40º grados si son deportivos o de niño o a 30º si son de lana.

