Errejón saca punta a la educación de la Princesa Leonor y las redes rescatan este detalle de su pasado

El líder de Más País, Íñigo Errejón, también ha opinado sobre la decisión de Casa Real de que la Princesa Leonor estudie el bachillerato en Gales. Para él, no sería una decisión acertada. Estas eran sus palabras a través de Twitter: "Se ve que no había ningún colegio español suficientemente bueno para su alteza", decía Errejón dejando entrever su ironía y molestia por esta medida.

Se ve que no había ningún colegio español suficientemente bueno para su altezahttps://t.co/UWJRlrXOUn — Íñigo Errejón (@ierrejon) February 10, 2021

Este mensaje ya ha sido compartido en 1.300 ocasiones y 4.400 'likes'.

Asimismo, esta crítica no ha sentado muy bien en redes sociales pues precisamente Errejón también cursó estudios fuera de nuestras fronteras y se lo han recordando, tumbando su premisa. "No como tú", decía un tuitero. Además, adjuntaba parte de su currículum en el que aparece que Errejón efectuó estancias en la Universidad de California, Bolonia y en el Instituto de Altos Estudios Nacionales en Ecuador.

De este modo tan particular, han trasladado al expodemita y líder de Más País a su pasado no tan lejano. Por el momento, no ha habido reacción del político ni respuesta. Significará, por tanto, que continúa opinando que es mejor opción que Leonor estudie en España.

Una noticia que no ha dejado indiferente a nadie y que causó también un auténtico revuelo en RTVE por el rótulo que emplearon para ilustrar la noticia en el programa matinal: "Se va de España, como su abuelo". Algo que produjo que Rosa María Mateo, administradora del ente público se viera obligada a pedir disculpas y despidiese al guionista responsable.

Este fue el argumento de Errejón para apoyar los Presupuestos Generales del Estado

El portavoz de Más País en el Congreso, Íñigo Errejón, anunciaba el voto favorable de su partido a los presupuestos porque considera que en este momento en el que se ha pedido a los ciudadanos responsabilidad hay que darles "seguridad y tranquilidad".

"No es momento de codazos", decía Errejón, quien no obstante ha subrayado que su partido seguirá reclamando que se acepten algunas de las enmiendas que defiende.

Ha recalcado que Más País se suma a este "acuerdo de ocho fuerzas políticas" que es "de sentido común" porque en este momento son necesarios "todos los esfuerzos para salir de una situación social eco y sanitaria muy difícil". "Y los españoles pueden contar con nosotros", ha añadido.