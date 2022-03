Un epidemiólogo, a COPE: "Es probable que el virus adopte formas nuevas. Hay que estar preparados para otoño"

Más allá del cambio de estrategia de Sanidad respecto a la covid-19, destaca la prórroga hasta el 30 de abril de la restricción temporal de viajes no esenciales desde terceros países a la Unión Europea.

Al no haber variado la Recomendación (UE) 2020/912 del Consejo, de 30 de junio, que estableció un listado de terceros países cuyos residentes quedaban exentos de las restricciones de viaje a la Unión Europea, se prorrogan durante un mes los efectos de la Orden INT/657/2020 que finalizan el 31 de marzo. Todo ello, sin perjuicio de la posibilidad de modificar cualquiera de sus artículos antes de ese plazo si las circunstancias variasen.









La Recomendación del Consejo ha sido modificada en sucesivas ocasiones para ir adaptando el listado de terceros países a las circunstancias epidemiológicas o para realizar determinados ajustes en los criterios aplicados. Sin embargo, el listado se mantiene inalterado, a la espera de su posible supresión a partir de mayo.

Vicente Soriano es profesor de la UNIR, epidemiólogo y especialista en enfermedades infecciosas. Sobre esta noticia, que choca con ese cambio de estrategia de Sanidad, ha asegurado a COPE que "son formas distintas de medir. Probablemente es un poco disuasorio para que la gente se movilice en exceso al venir ahora la Semana Santa y queremos estar preservados de cualquier cosa inesperada para el verano, una campaña fundamental del turismo y que queremos retomar como se encontraba antes de la pandemia. Es una medida conservadora pero es una sensibilidad quizás exagerada pero real para lo que vemos que ocurre en otras partes del mundo, donde se perseguía la estrategia de covid cero y ahora hay brotes masivos". En esos lugares, indica el experto "hay poca gente vacunada. No tuvieron inmunidad natural la mayoría de la población y ómicron está barriendo allí".

"HAY IMPROVISACIÓN PORQUE NO HAY PRECEDENTE NI EXPERIENCIA"

En Europa, cuenta Soriano, hay una estabilización y en algunos países ni se utiliza la mascarilla. Por este motivo, se está produciendo un incremento de casos. Hay que tener en cuenta que el covid ha venido para quedarse y quizás "la preocupación mayor es lo que ha advertido el Centro de Control de Enfermedades de que estamos viviendo una 'luna de miel'. Con mucha gente vacunada, con dosis de recuerdo y con una inmunidad parcial pero el virus está ahí y es probable que el virus mute y adopte formas nuevas. Hay que estar preparados para el otoño".

Así que está previsto que muchas naciones sigan las recomendaciones de EE.UU y este epidemiólogo prevé que "necesitaremos una dosis de recuerdo durante el verano porque ya habrán pasado seis meses desde ese refuerzo".

Este experto afirma que "hay una gran incertidumbre respecto al manejo del covid y, por eso, vemos lo que hacen nuestros vecinos y no tomamos iniciativas de las que no podamos arrepentir. Hay improvisación porque no hay precedente ni experiencia y a veces las decisiones que se toman son precipitadas y equivocadas".

Por último, incide en que las medidas que se están tomando en Francia son las que debe seguir nuestro país.





"Estoy a favor de la apertura pero hay que ver cuánto dura el grado de protección y, si no nos ponemos las pilas en verano con los refuerzos hay que estar preparados para que pudiese producirse un problema en otoño", concluye.